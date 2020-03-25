ОРВИ или "корона"? Жительница Барнаула приехала из Европы и сомневается в диагнозе

Жительница Барнаула Дарья вернулась из Европы, заболела, выздоровела, но на работу выйти не может. Девушка утверждает, что работодатель требует от нее результат анализа на коронавирус. Сама она тоже хотела бы провериться, но не может. О своей непростой истории Дарья рассказала amic.ru.
Нет пневмонии – нет коронавируса
4 марта Дарья прилетела в Новосибирск из тура по Европе. Путешествие включало в себя пять стран: Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Чехия. По словам девушки, в тот период никто еще границ не закрывал и в аэропорту никаких обследований не проводили. Даша вышла на работу, но спустя несколько дней почувствовала себя нехорошо.
"У меня были признаки ОРВИ, и я пошла в свою поликлинику к дежурному врачу. Объяснила ситуацию, рассказала, что была за границей, недавно вернулась. Врач назначила лечение как при обычном ОРВИ. В это время начала обостряться ситуация с коронавирусом, и я, попав уже на прием к своему участковому терапевту, вновь подчеркнула, что была за границей и попросила провести обследование. Но врач мне сказала, что если бы у меня был коронавирус, у меня уже была бы тяжелейшая пневмония", – рассказывает девушка.
По ее словам, сейчас она выздоровела и готова выйти на работу. Но теперь уже работодатель, который был в курсе ее поездки, потребовал принести подтверждение, что она сдавала тест на коронавирус и не больна.
"Моя работа связана с обслуживанием населения. И я понимаю своего работодателя, который не хочет рисковать. Да и сама я бы тоже хотела провериться, чтобы исключить все сомнения. Но я не могу сдать этот анализ. В поликлинике кивают на Роспотребнадзор, там – на Центр гигиены и эпидемиологии. Оттуда вновь отправляют в поликлинику. Что мне делать?" – задается вопросом девушка.
"Я хочу" – не повод для обследования
Сдать анализ на коронавирус по желанию действительно не получится. Для этого должны быть определенные показания и направление от врача, подтвердила amic.ru главный внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Ирина Переладова.
Она подчеркнула, что инкубационный период в течение 14 дней для Дарьи закончился. В данный момент девушка здорова и нет никаких оснований задерживать ее дальше на карантине, либо обследовать на коронавирус.
"У нас в крае продолжается сезон простуд. Люди болеют респираторными инфекциями. А помимо коронавирусной инфекции есть еще 42 инфекционных заболевания. И врач может определить: обычная это простуда или нечто другое. Наличие ринита не является показателем коронавирусной инфекции. Если мы откроем клинические рекомендации, то увидим, что показанием в первую очередь является одышка – состояние, когда человек не будет гадать, болен или нет, а сразу вызовет скорую, потому что не сможет дышать. Поэтому в такой ситуации нам надо понимать, что именно требует работодатель, и на каком основании", – подчеркнула эксперт.
Врач отмечает, что если ситуация обстоит именно так, как рассказывает девушка, то работодатель поступает неправомерно и требует от нее то, чего она действительно предоставить не сможет.
"Но в поликлинике врач может дать ей справку, что инкубация закончилась 17 марта, что признаков заболевания нет и что девушка здорова. Вот такую справку мы дать обязаны, и мы их даем, это не первый случай. Поэтому, главное для нас сейчас — разобраться: либо работодатель не так сформулировал свой запрос, либо сотрудница не так поняла, что от нее требуют".
"Невидимый" тепловизор
Ирина Переладова объяснила, почему многие возвращающиеся из-за границы уверяют, что никаким тепловизором их не проверяли, а потому не доверяют российской системе контроля.
Тепловизор есть, просто не все его замечают, пояснила эксперт: "У нас люди насмотрелись в интернете безобразных роликов, где тепловизор в форме пистолета прикладывают ко лбу человека. А на самом деле все совсем не так. В аэропортах стоит рамка, через которую люди проходят, даже не подозревая, что это и есть тепловизионное оборудование. По инфракрасному излучению на этой рамке четко видно, у какого человека повышена температура тела".
Что делать, если я вернулся из страны, где бушует коронавирус
Ирина Переладова объясняет:
1. В первую очередь нужно позвонить на телефон горячей линии Роспотребнадзора (66-54-27), четко сообщить свои личные данные, объяснить, откуда вернулись, с кем, когда и на чем. А дальше находиться дома на самоизоляции.
2. В день обращения в Роспотребнадзор оформляется постановление главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю, где человеку приписано находиться на самоизоляции в течение 14 дней. При необходимости в поликлинике по месту жительства выписывается листок нетрудоспособности (больничный лист).
3. Нужно позвонить в свою территориальную поликлинику (хотя Роспотребнадзор передает эту информацию в Минздрав Алтайского края, но это может занять какое-то время). Идти в поликлинику не надо. Участковый терапевт придет сам и принесет больничный лист. Не забудьте предупредить работодателя.
В целом в сложившейся ситуации в Алтайском крае Ирина Переладова не видит ничего сложного. "По такой схеме мы работаем уже два месяца. Это людям раньше было все равно и неинтересно, пока лично их не стала касаться эта ситуация. Поэтому для нас ничего нового не происходит. Единственное, сейчас всем нужно набраться терпения и спокойно отвечать людям на все вопросы. Если население будет информировано, нам будет легче всем работать, и паники не возникнет".
Комментарии
Где заразу цепляла там пускай и тестируется за свой счёт
А работадатель МОЛОДЕЦ!!!
С таким подходом, "нет пневмонии - нет коронавируса", легко переносящие болезнь (а с легкими симптомами болеют 60-70% больных) растащат ее по всей стране.
Кто-то сомневался в этом?
Через 2-3 недели с большой вероятности пойдем по итальянскому сценарию
Речь не идёт о том что и где она цепляла, а о том что по кругу ходит по адекватному требованию работодателя, ввиду отсутствия информированности.....
Девушке очень повезло она может не ходить на работу обраться в суд и взыскать заработную плату за всё время вынужденного прогула.
Потому у нас и нет коронавируса, потому что нет диагностики . А вы думали?
Человек рад и платно сдать анализ, да нет возможности
25.03.2020 08:58
- гость -
С таким подходом, "нет пневмонии - нет коронавируса", легко переносящие болезнь (а с легкими симптомами болеют 60-70% больных) растащат ее по всей стране.
Кто-то сомневался в этом?
Через 2-3 недели с большой вероятности пойдем по итальянскому сценарию
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С такими представлениями местных медиков есть чего опасаться населению.
Алтайские врачи так до сих пор и не поняли, ЧТО ЭТО. Не удивимся, если наши врачи будут основными разносчиками коронавируса.
Достаточно пропустить несколько случаев, и пойдут цепочки неотслеживаемых заражений.
Спасет только тотальный карантин или переболевание всей нации.
Но на самом деле тотальный карантин тоже не спасет. Всегда на 1000 людей, соблюдающих карантин, найдется один, кто перенесет зарану дальше. А еще вчера писали, что на Алмазной принцессе после 17 дней отсутствия пассажиров, нашли полным-полно живых вирусов. Так что не меньше месяца надо чтобы вирус сдох
Так что не меньше месяца надо чтобы вирус сдох
бзди дальше
Кроме того, что главный внештатный эпидемиолог выдает информацию о коронавирусе, которая не соответствует действительности... видимо, это в дополнение к главному инфекционисту Ставрополя, так сказать для завершения картины об уровне медицины в стране.
Собственно, из монолога эпидемиолога так и не ясно, в чем проблема сделать человеку тест в стране, где ежедневно производится 100 тысяч тест-систем?
Прибывшая из Европы пусть дурнее себя не ищет.
Приносит справку и выходит на работу. Нечего дурочкой прикидываться.
25.03.2020 09:29
- гость -
в чем проблема сделать человеку тест в стране, где ежедневно производится 100 тысяч тест-систем?
Проблема в том что жителей страны 145 миллионов.
В день производится 1 (один) тест на 1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) жителей.
Это катастрофически мало. Это как ловить решетом воду. Как вычерпывать чайной ложкой ручей в режиме во время дождя.
У меня создаётся впечатление, что заниматься общественной работой бесплатно в этой стране могут лишь единицы, но и эти единицы устав от своего бездарного труда и от информационной шумихи, со временем, начинают выдавать нулевой результат.
Здоров - иди на работу. Ну не могу я тебя обрадовать коронавирусом, не могу.
Не пускают на работу? Иди в суд.
25.03.2020 09:26
- гость -
бзди дальше
из новостей:
"SARS-CoV-2 был выявлен на поверхностях «Бриллиантовой принцессы» даже спустя 17 дней после освобождения из-под карантина пассажиров, однако до проведения надлежащей дезинфекции. В частности, вирус был обнаружен в каютах как зараженных пассажиров с симптомами COVID-19, так и тех, у кого симптомов не было."
гугли дальше сам
25.03.2020 09:39
гость
Не пускают на работу? Иди в суд.
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Суды закрылись ещё на прошлой неделе. Не работают из-за коронавируса.
А я понимаю работодателя. Он отвечает за весь коллектив своей организации. И у него папа-мама есть, дети. Это не просто перестраховка, а забота о здоровье и жизни многих людей.
"Моя работа связана с обслуживанием населения." Вот и пусть санкнижку со свежими анализами на работу предъявит.
Как в маленьком итальянском городе остановили коронавирус.
В маленьком городе на севере Италии остановили появление новых случаев заражения коронавирусом с помощью эксперимента.
Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения.
Всем 3,4 тысячам жителей города, независимо от наличия у них симптомов, сделали тесты на коронавирус. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, — тоже.
Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90 процентов, рассказал итальянским и британским СМИ профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London, принимавший участие в эксперименте.
Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут брать 11 тыс. анализов в день.
25.03.2020 09:52
Алиса
"Моя работа связана с обслуживанием населения." Вот и пусть санкнижку со свежими анализами на работу предъявит.
Допустим, работает в магазине, Каждый день сотни покупателей. Или в детском саду. Вдруг носительница? Потом работодателя первого возьмут за жабры. Как распространителя. Ладно, контору закроют. Но новые законы появляются у депутатов спонтанно. Вдруг посадят...
25.03.2020 10:00
- гость -
"Но в поликлинике врач может дать ей справку, что инкубация закончилась 17 марта, что признаков заболевания нет и что девушка здорова. Вот такую справку мы дать обязаны, и мы их даем, это не первый случай"
Да просто нет тестов, вот и не тестируют под надуманными отмазками. Работодатель то абсолютно прав. В чем проблема сделать тест данной девушке если тесты действительно есть ? Она может сама переболеть в легкой форме, но быть носителем и заражать окружающих. Компетентность наших врачей и особенного главного инфекциониста просто поражает своей безграмотностью. Если есть малейший риск заражения людей - вы должны его исключить, принять все меры для этого, а не отмахиваться от пациента как от мухи назойливой.
25.03.2020 10:07
Жоржик
Компетентность наших врачей и особенного главного инфекциониста просто поражает своей безграмотностью.
Вы компетентнее и грамотнее наших врачей?Светила в медецине?Тогда что ж протираете штаны в нете?Вперед на борьбу с чумой 21 века,спаситель!!!!!!!!((
25.03.2020 09:26
- гость -
Это вы и к президенту с правительством относите?
Хронология: "4 марта Дарья прилетела... потом вышла на работу ... спустя несколько дней почувствовала себя нехорошо... То есть числа 10-го девушка еще активно болела.
"Но в поликлинике врач может дать ей справку, что инкубация закончилась 17 марта, что признаков заболевания нет и что девушка здорова."
Как дать справку только что переболевшей девушке о том что она здорова?
Смысл в этих справках, которые могу не соответствовать действительности?
Пусть возьмёт справку и сходит с ней в городскую администрацию, в краевую, к местному министру здравоохранения.
Интересно, её пропустят в эти учреждения?
Здравствуй Алиса, привет от Яндекса. Ты не знаешь во что хотят уверовать все эти люди?
Реально, надо записываться на прием к чиновникам со словами "только что переболела, но не тестируют, вы не пугайтесь, это орви"
Вот и ответ - почему так мало зараженных в стране - не могут определить!
25.03.2020 10:26
гость
И Яндексу привет.
местные администрации и правительство не принимают граждан, так что никуда она не сходит
про короновирус известно давно, а эти ненормальные всё прутся и прутся за границу!!
25.03.2020 09:41
небздящему
"В частности, вирус был обнаружен в каютах как зараженных пассажиров с симптомами COVID-19, так и тех, у кого симптомов не было."
Значит не все заражаются. Это разве плохо?
А нас даже если придет эпидемия, будет мало зараженных, потому что все по 10 раз переболели ОРЗ и ОРВИ. ОРВИ - это тоже коронавирусы.
Собянин сказал, что нет реальной картины, потому что не тестируют. Зато Роспотребнадзор сообщает, что в 24 регионах страны увеличилось заболевание гриппом.
25.03.2020 10:41
гость
Весной всегда увеличивается заболеваемость гриппом и простудными заболеваниями. Что не так?
Цитата: "И врач может определить: обычная это простуда или нечто другое."
Хочется спросить у эксперта Ирины Переладовой, если всё настолько просто, то зачем в мире выдумывают такие дорогостоящие тест-системы для выявления covid-19? И если в аэропортах все проходят через "невидимые" тепловизоры, а "спустя несколько дней почувствовала себя нехорошо", то наверное что-то не так с таким методом обнаружения инфицированных...
Да, настораживает такая оценка опасности нового вируса нашими врачами-экспертами.
10:31 Алиса.
- Тема Апокалипсиса давно и много раз раскручивалась в СМИ. Было установлено, что очень многие люди ждут его непременно и с наслаждением обсуждают апокалиптические темы.
- Они видят грязь вокруг них и просто хотят умыться.
- Умы.
В Российской Федерации на 24.03.2020 15:42
проведено более 165,7 тысяч лабораторных исследований
на коронавирус
Зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции
Выписаны по выздоровлению 22 человек.
Есть официальные интернет-ресурсы с подробными алгоритмами действия, как для граждан, так и для врачей. Кроме того есть телефон горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию.
если хорошенько вспомните, то пик гриппа всегда был январь-февраль, в это время уже все сходило на нет. А тут всплеск.
Что несет этот эксперт? Одышка - это у самых тяжелых, когда поздно тестировать.
25.03.2020 10:52
гость
если хорошенько вспомните, то пик гриппа всегда был январь-февраль, в это время уже все сходило на нет. А тут всплеск.
Какой пик гриппа? У нас хоть когда-то тестировали на грипп?
Ставят диагноз ОРЗ или ОРВИ и иди лечись домой.
25.03.2020 10:07
Жоржик
У них походу приказ с верху, что царьвируса нет, а провести тест, а вдру обнаружим, а сверху приказ что нет, а пиказ не выполнить нельзя
11:06
Месный, царь вирус диагностирован, он давит на кнопку нефти в Саудовской Арабии.
Наверное, пора его уже короновать?
25.03.2020 10:52
гость
если хорошенько вспомните, то пик гриппа всегда был январь-февраль
Так сейчас и не пик, а стандартное увеличение заболеваемости, происходящее каждую весну. У нас же всё-таки не Африка.
25.03.2020 09:39
гость
Не пускают на работу? Иди в суд.
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Суды закрылись ещё на прошлой неделе. Не работают из-за коронавируса.
По удаленке не работают?
вот при таких работничках мы и будем заражаться по цепочке.Никакой ответственности перед обществом.Да и система тестирования,как показывает данная ситуация,не работает..
Интересно, в АК ВИЧ врачи тоже определяют по симптомам или иногда, в виде исключения, делают анализ?
Судя по всему, они тестируют тех, у кого пневмония и не тестируют с коронавирусом.
Так как в крае пневмонией пока болеют не от коронки, то и вируса как бы в регионе нет.,А если нет коронавируса, зачем горадминистрацию отправили на удалёнку?
25.03.2020 12:26
- гость -
25.03.2020 09:39
гость
Не пускают на работу? Иди в суд.
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Суды закрылись ещё на прошлой неделе. Не работают из-за коронавируса.
По удаленке не работают?
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Конечно, работают. Судебные приказы по ЖКХ стряпают.
Сегодня случай рассказывали. В больнице в Барнауле от пневмонии умерла бабушка. Отправили анализ в Новосиб. А Новосиб говорит: "а мы ничего не получали". Анализ утерян.
Бабушку тем временем похоронили. Что вызвало пневмонию, достоверно не известно.
Статистика осталась красивой.
- А вы почему не болеете?
- А у нас тест-систем нет.
Вывод: Виноваты тест-системы.
На днях в передаче про короновирус с вирусологами экспертами в этом деле, один умный дяденька сказал, что даже виртуоз- иммунолог не отличит на глаз короновирус от другого вируса. О чём говорит главный внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Ирина Переладова?????.
25.03.2020 13:02
Бабуля
вот при таких работничках мы и будем заражаться по цепочке.Никакой ответственности перед обществом.Да и система тестирования,как показывает данная ситуация,не работает..
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При таких работничках нашего здравоохранения всего можно ожидать.
Что касается тестирования, то главный центр в Новосибирске. Все анализы из Москвы пересылают к ним на перепроверку.
Женщине, попавшей в безвыходную ситуацию, желаю найти поддержку у друзей. Есть же наверняка знакомые в других странах. Расскажите им о своих проблемах с тестированием, можно и видеописьмо послать. Вам будет легче. А наши зарубежные друзья привыкли делать достоянием общественности события личной жизни и близких. Всё выкладывают в сеть. Ну как им это запретить? Их святое право обнародовать, что хотят!
Предлагаю всем паникерам бесплатно сделать колоноскопию. В обязательном порядке.
25.03.2020 16:37
- гость -
Предлагаю всем паникерам бесплатно сделать колоноскопию. В обязательном порядке.
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Понятно, уже ни на что не надеешься. Предлагаю скинуться на ритуальные гвоздИки для 16:37. Провожать лично не будем. Вера в медицину не позволяет.
25.03.2020 17:17
- гость -
Давай скидывайся. Цветы зимой - это весьма неплохо. Но ты же первый зажмешься, брехун забугорный.
25.03.2020 17:42
- гость -
Что, ты уже тапочки белые купил? Только цветов на твою могилку не хватает?
25.03.2020 18:31
- гость -
Не описывай свой быт. Это скучно.