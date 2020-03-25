ОРВИ или "корона"? Жительница Барнаула приехала из Европы и сомневается в диагнозе

Жительница Барнаула Дарья вернулась из Европы, заболела, выздоровела, но на работу выйти не может. Девушка утверждает, что работодатель требует от нее результат анализа на коронавирус. Сама она тоже хотела бы провериться, но не может. О своей непростой истории Дарья рассказала amic.ru.

Нет пневмонии – нет коронавируса

4 марта Дарья прилетела в Новосибирск из тура по Европе. Путешествие включало в себя пять стран: Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Чехия. По словам девушки, в тот период никто еще границ не закрывал и в аэропорту никаких обследований не проводили. Даша вышла на работу, но спустя несколько дней почувствовала себя нехорошо.

"У меня были признаки ОРВИ, и я пошла в свою поликлинику к дежурному врачу. Объяснила ситуацию, рассказала, что была за границей, недавно вернулась. Врач назначила лечение как при обычном ОРВИ. В это время начала обостряться ситуация с коронавирусом, и я, попав уже на прием к своему участковому терапевту, вновь подчеркнула, что была за границей и попросила провести обследование. Но врач мне сказала, что если бы у меня был коронавирус, у меня уже была бы тяжелейшая пневмония", – рассказывает девушка.

По ее словам, сейчас она выздоровела и готова выйти на работу. Но теперь уже работодатель, который был в курсе ее поездки, потребовал принести подтверждение, что она сдавала тест на коронавирус и не больна.

"Моя работа связана с обслуживанием населения. И я понимаю своего работодателя, который не хочет рисковать. Да и сама я бы тоже хотела провериться, чтобы исключить все сомнения. Но я не могу сдать этот анализ. В поликлинике кивают на Роспотребнадзор, там – на Центр гигиены и эпидемиологии. Оттуда вновь отправляют в поликлинику. Что мне делать?" – задается вопросом девушка.

"Я хочу" – не повод для обследования

Сдать анализ на коронавирус по желанию действительно не получится. Для этого должны быть определенные показания и направление от врача, подтвердила amic.ru главный внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Ирина Переладова.

Она подчеркнула, что инкубационный период в течение 14 дней для Дарьи закончился. В данный момент девушка здорова и нет никаких оснований задерживать ее дальше на карантине, либо обследовать на коронавирус.

"У нас в крае продолжается сезон простуд. Люди болеют респираторными инфекциями. А помимо коронавирусной инфекции есть еще 42 инфекционных заболевания. И врач может определить: обычная это простуда или нечто другое. Наличие ринита не является показателем коронавирусной инфекции. Если мы откроем клинические рекомендации, то увидим, что показанием в первую очередь является одышка – состояние, когда человек не будет гадать, болен или нет, а сразу вызовет скорую, потому что не сможет дышать. Поэтому в такой ситуации нам надо понимать, что именно требует работодатель, и на каком основании", – подчеркнула эксперт.

Врач отмечает, что если ситуация обстоит именно так, как рассказывает девушка, то работодатель поступает неправомерно и требует от нее то, чего она действительно предоставить не сможет.

"Но в поликлинике врач может дать ей справку, что инкубация закончилась 17 марта, что признаков заболевания нет и что девушка здорова. Вот такую справку мы дать обязаны, и мы их даем, это не первый случай. Поэтому, главное для нас сейчас — разобраться: либо работодатель не так сформулировал свой запрос, либо сотрудница не так поняла, что от нее требуют".

"Невидимый" тепловизор

Ирина Переладова объяснила, почему многие возвращающиеся из-за границы уверяют, что никаким тепловизором их не проверяли, а потому не доверяют российской системе контроля.

Тепловизор есть, просто не все его замечают, пояснила эксперт: "У нас люди насмотрелись в интернете безобразных роликов, где тепловизор в форме пистолета прикладывают ко лбу человека. А на самом деле все совсем не так. В аэропортах стоит рамка, через которую люди проходят, даже не подозревая, что это и есть тепловизионное оборудование. По инфракрасному излучению на этой рамке четко видно, у какого человека повышена температура тела".

Что делать, если я вернулся из страны, где бушует коронавирус

Ирина Переладова объясняет:

1. В первую очередь нужно позвонить на телефон горячей линии Роспотребнадзора (66-54-27), четко сообщить свои личные данные, объяснить, откуда вернулись, с кем, когда и на чем. А дальше находиться дома на самоизоляции.

2. В день обращения в Роспотребнадзор оформляется постановление главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю, где человеку приписано находиться на самоизоляции в течение 14 дней. При необходимости в поликлинике по месту жительства выписывается листок нетрудоспособности (больничный лист).

3. Нужно позвонить в свою территориальную поликлинику (хотя Роспотребнадзор передает эту информацию в Минздрав Алтайского края, но это может занять какое-то время). Идти в поликлинику не надо. Участковый терапевт придет сам и принесет больничный лист. Не забудьте предупредить работодателя.

В целом в сложившейся ситуации в Алтайском крае Ирина Переладова не видит ничего сложного. "По такой схеме мы работаем уже два месяца. Это людям раньше было все равно и неинтересно, пока лично их не стала касаться эта ситуация. Поэтому для нас ничего нового не происходит. Единственное, сейчас всем нужно набраться терпения и спокойно отвечать людям на все вопросы. Если население будет информировано, нам будет легче всем работать, и паники не возникнет".