Шеф-повар рассказал о необычных способах приготовления гречки в период карантина

Шеф-повар, телеведущий и эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал в эфире радио Sputnik, что можно делать с запасами гречки, которую сейчас активно скупают по всей России.

По словам эксперта, если личные запасы крупы большие, то вероятность пресытиться гречневой кашей очень велика. Чтобы продукты не выбросили на помойку, шеф-повар рекомендует разнообразить блюда из гречки.

"Самый простой способ добавить разнообразия – это различные масла: с розмарином, тимьяном, базиликом, которые придадут финальную ноту любому блюду. Отталкиваться надо не от рецепта, а от того, что хочется приготовить и какие продукты есть в данный момент", – рассказал Синицын.

Также шеф-повар порекомендовал прибегнуть к готовке и более необычных блюд из запасов крупы.

"Если просто любите гречку и хочется чего-то необычного – купите зеленую гречку. Можно сделать гречневые котлеты с яйцом, затянуть их мукой, можно сделать смузи с добавлением гречневой муки. Можно поиграть со специями: если сделать гречку с тмином, вкус будет другой, или с семенами укропа – тогда получится вкус в стиле русской кухни", – отметил шеф-повар.

Кроме того, Сергей Синицын рассказал, как можно самостоятельно приготовить гречневую муку. Для этого шеф-повар рекомендует тщательно просушить крупу при температуре 60 градусов в духовке с приоткрытой дверцей, а затем размельчить ее в кофемолке или электрической мельнице. По его словам, с таким подходом будет еще больше вариантов для использования запасов гречки.