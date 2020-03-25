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Шеф-повар рассказал о необычных способах приготовления гречки в период карантина

, ИА "Амител"
Чтобы крупа не приелась, есть множество вариантов, как ее разнообразить
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Шеф-повар, телеведущий и эксперт по здоровому питанию Сергей Синицын рассказал в эфире радио Sputnik, что можно делать с запасами гречки, которую сейчас активно скупают по всей России.

По словам эксперта, если личные запасы крупы большие, то вероятность пресытиться гречневой кашей очень велика. Чтобы продукты не выбросили на помойку, шеф-повар рекомендует разнообразить блюда из гречки.

"Самый простой способ добавить разнообразия – это различные масла: с розмарином, тимьяном, базиликом, которые придадут финальную ноту любому блюду. Отталкиваться надо не от рецепта, а от того, что хочется приготовить и какие продукты есть в данный момент", – рассказал Синицын.

Также шеф-повар порекомендовал прибегнуть к готовке и более необычных блюд из запасов крупы.

"Если просто любите гречку и хочется чего-то необычного – купите зеленую гречку. Можно сделать гречневые котлеты с яйцом, затянуть их мукой, можно сделать смузи с добавлением гречневой муки. Можно поиграть со специями: если сделать гречку с тмином, вкус будет другой, или с семенами укропа – тогда получится вкус в стиле русской кухни", – отметил шеф-повар.

Кроме того, Сергей Синицын рассказал, как можно самостоятельно приготовить гречневую муку. Для этого шеф-повар рекомендует тщательно просушить крупу при температуре 60 градусов в духовке с приоткрытой дверцей, а затем размельчить ее в кофемолке или электрической мельнице. По его словам, с таким подходом будет еще больше вариантов для использования запасов гречки.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

25.03.2020 10:18
Оля

Статья не о чем!!! Пустышка....

25.03.2020 10:56
Иsтина

Это для тех кто в панике закупил стопицот пачек гречки

25.03.2020 10:56
тю!

Подходит кот к миске.
Понедельник: "Вау! Гречка!"
Вторник: "Ммм... Гречка..."
Среда: "Гречка."
Четверг: "Фу! Опять гречка!"
Пятница: "Не буду есть гречку!"
Суббота: Гречки в миске нет.
Воскресенье: Еда не появилась.
Понедельник: "Вау! Гречка!"

25.03.2020 10:58
гость


25.03.2020 10:18
Оля

Статья не о чем!!! Пустышка....

Сейчас много таких статей, достаточно прочитать заголовок и всё, из статьи вы больше ничего и не узнаете.

Иногда просто заголовком поднимается тема, по поводу которой хочется почитать комментарии - узнать мнение народа?

25.03.2020 11:07
Filin

Пусть расскажет о тысяче блюд из перловки

25.03.2020 11:08
Мадам

Чтобы крупа не приелась

Вот объясните мне, бестолковой: ну уж если сходить с ума и затариваться по-полной, так почему именно ГРЕЧКА?!!! Ну есть же и другие крупы... и полезнее, и не приестся! К примеру, кроме пресловутой гречки пшено, перловка, пшеничная, кукурузная крупа, рис! Один рис чего стоОит: плов с мясом, плов с грибами, с овощами и специями, с морепродуктами, сладкий с курагой, молочная рисовая каша на завтрак и так далее!

25.03.2020 11:25
Злая гостья

Гречка хранится долго. А, например, пшено быстро прогоркает.

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