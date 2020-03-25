В России закроют клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России поручила регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах", – указано в документе.

Кроме того, Минтрансу поручили организовать вывоз россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а списки желающих вернуться на территорию РФ обязан подготовить МИД. При этом все вернувшиеся должны пройти 14-дневный карантин.

Контролировать исполнение ограничений будет Роспотребнадзор и органы исполнительной власти субъектов России.