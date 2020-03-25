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В России закроют клубы, кинотеатры и развлекательные центры

, ИА "Амител"
А также запретят курить кальяны в барах и ресторанах
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России поручила регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах", – указано в документе.

Кроме того, Минтрансу поручили организовать вывоз россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а списки желающих вернуться на территорию РФ обязан подготовить МИД. При этом все вернувшиеся должны пройти 14-дневный карантин.

Контролировать исполнение ограничений будет Роспотребнадзор и органы исполнительной власти субъектов России. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

25.03.2020 09:42
- гость -

под шумок бы еще пивнушки закрыли!

25.03.2020 10:05
месный

25.03.2020 09:42
- гость -

Тебя надо под шумок закрыть, на карантин, или лучше на опыты

25.03.2020 10:50
Иsтина

Месному: А разве ваш ГУРУ Навальный не учит вас, навальнят, что пиво пить вредно?

25.03.2020 10:55
- гость -

Метро нельзя закрывать,ибо поезда его продувают-а остальное коровийвирус!

25.03.2020 11:11
месный

25.03.2020 10:50
Иsтина

а схренали ты решила, что я имею какоето отношение к навальнятам?!

По секрету тебе скажу - жить вредно, все кто когда либо жил - умерли! Вот теперь живи с этим!

А по поводу Навального и его команды, он хоть воровать мешает, рассказывает людям о ворах во власти, беззаконии которое творится - а что делаешь ты?! Наверно что-то более полезное для всех чем он, раз он так тебе не нравится - расскажи нам.

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