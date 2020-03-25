В России закроют клубы, кинотеатры и развлекательные центры

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России поручила регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах", – указано в документе.
Кроме того, Минтрансу поручили организовать вывоз россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а списки желающих вернуться на территорию РФ обязан подготовить МИД. При этом все вернувшиеся должны пройти 14-дневный карантин.
Контролировать исполнение ограничений будет Роспотребнадзор и органы исполнительной власти субъектов России.
Комментарии
под шумок бы еще пивнушки закрыли!
25.03.2020 09:42
- гость -
Тебя надо под шумок закрыть, на карантин, или лучше на опыты
Месному: А разве ваш ГУРУ Навальный не учит вас, навальнят, что пиво пить вредно?
Метро нельзя закрывать,ибо поезда его продувают-а остальное коровийвирус!
25.03.2020 10:50
Иsтина
а схренали ты решила, что я имею какоето отношение к навальнятам?!
По секрету тебе скажу - жить вредно, все кто когда либо жил - умерли! Вот теперь живи с этим!
А по поводу Навального и его команды, он хоть воровать мешает, рассказывает людям о ворах во власти, беззаконии которое творится - а что делаешь ты?! Наверно что-то более полезное для всех чем он, раз он так тебе не нравится - расскажи нам.