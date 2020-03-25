Стало известно, сколько россияне тратят на допобразование

Эксперты рассказали, сколько денег потратили россияне на курсы дополнительного образования в 2019 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на совместное исследование онлайн-университета "Нетология", компании EdMarket и IT-холдинга TalentTech.

Отмечается, что в прошедшем году жители России потратили на допобучение порядка 140 миллиардов рублей. Из них 32 миллиарда пришлись на обучение на производстве (улучшение рабочих навыков, повышение квалификации, сертификация), 31 миллиард рублей граждане РФ потратили на изучение иностранных языков, 12,3 миллиарда ушло на освоение навыков в сфере маркетинга, рекламы и продаж, а 10,9 миллиарда рублей – на обучение в сфере финансов.

В пятерку наиболее популярных у россиян направлений допобразования вошли иностранные языки (объем рынка составил 5,3 млрд рублей в год), маркетинг, коммуникации, продажи и реклама (2,7 млрд рублей в год), ИТ (2,2 млрд рублей в год), дизайн (2 млрд рублей в год) и менеджмент и управление (1,2 млрд рублей в год).

Наиболее дорогим было обучение по направлениям дизайн (42 тысячи рублей в год), иностранные языки (36,4 тысячи рублей в год), финансовые курсы (34,5 тысячи рублей в год), менеджмент и управление (30 тысяч рублей в год). При этом в список самых доступных направлений допобразования вошли духовные практики и личностный рост (около 8,7 тысячи рублей в год), а также спорт, здоровье и питание (7,7 тысячи рублей в год).

По данным исследователей, в 2019 году по программам ДПО обучились порядка 50-55 тысяч человек. Средний чек составил 38-40 тысяч рублей.