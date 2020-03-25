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Томенко: форс-мажор с коронавирусом нужно просто пережить, а деньги потом заработаем

, ИА "Амител"
Губернатор призвал усилить меры, чтобы не допустить распространения заразы
Виктор Томенко / Фото: www.altairegion22.ru

Виктор Томенко / Фото: www.altairegion22.ru

Ограничительные меры по распространению коронавируса и падения курса рубля уже отразились на работе организаций Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко назвал происходящее форс-мажором, который нужно просто пережить. Он призвал руководителей компаний усилить меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции. Об этом глава региона рассказал во время встречи с турбизнесом региона 24 марта. 

Условия закрученных гаек 

Обстановка, складывающаяся за границей, местами носит очень острый характер, отметил глава региона. По данным на утро 25 марта, инфицированных коронавирусом в мире насчитывают более 385 тысяч человек, а жертв – 17,7 тыс. человек. Количество заболевших растет и в России – на 24 марта выявили 495 случаев заражения. 

Во всех регионах страны, в том числе и в Алтайском крае, уже ввели ограничительные меры – закрыли государственные театры, библиотеки, музеи, отменили массовые экскурсии, спортивные и культурные мероприятия, гастрольные концерты, а частным кинотеатрам рекомендовали временно отказаться от показов фильмов. Органы власти ограничили прием граждан, школы и вузы перешли на дистанционное обучение, а компании перевели сотрудников на удаленку. "Для того, чтобы защититься по максимуму, всем гражданам нашей страны, предприятиям и органам власти надо серьезно преобразовать свою деятельность. Как надолго – пока не очень понятно", – заявил глава региона. 

Он отметил, что страна, и Алтайский край в том числе, этот путь проходит достойно. Но предостерег, что надо готовиться к тому, что станет труднее, хоть уже и прорабатываются вопросы поддержки бизнеса.

"Чем дальше мы с вами закручиваем гайки, тем эта ситуация будет становиться сложнее и, естественно, выходить из нее будет не так просто. Однако речь идет о жизнеобеспечении, поэтому не может быть никаких более приоритетных вопросов. Деньги мы потом заработаем, доходы восстановим. С претензиями по налогам или арендным платежам, по каким-то собственным взаиморасчетам, я думаю, общество и хозяйствующие субъекты в дальнейшем разберутся. Но сейчас нужно сделать так, чтобы эта зараза не распространялась и не убивала людей", – сказал глава региона Виктор Томенко.

На уровне правительства РФ уже прорабатывают предложения по поддержке бизнеса. Так, глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что предприятиям, которые уже пострадали из-за пандемии коронавируса, предоставят отсрочку по налогам (речь о тех платежах, что бизнес должен внести до 1 мая). В частности, это касается туриндустрии и авиаперевозчиков. Представителям малого и среднего бизнеса на три месяца, начиная с марта, дадут отсрочку по страховым взносам, временную отсрочку на оплату арендных платежей, если арендуют государственное или муниципальное имущество. Кроме того, в стране расширяют программы льготного кредитования и возможности реструктуризации тех кредитов, которые уже были выданы бизнесу. Предполагается, что проект постановления вступит в силу со дня официальной публикации. Все это должно помочь пережить тяжелые условия, в которых оказались предприниматели.

Усилим меры и переживем

В Алтайском крае не выявили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Чтобы наш регион и дальше оставался в стороне от пандемии, необходимо значительно усилить все меры предосторожности, связанные с дезинфекцией и взаимодействием с медицинскими организациями, надзорными ведомствами. С такой просьбой Виктор Томенко обратился к руководителям организаций. "Пока мы видим, что в крупных городах страны, как Москва, это небольшие проявления. Если удастся ситуацию удерживать за счет мер ограничения и самодисциплины, то мы можем пройти ее нормально", – добавил губернатор. 

В регионе все системы настроены и работают, медицинские учреждения готовы реагировать к появлению заболевших. По данным регионального Минздрава, в крае обучили уже более 15 тыс. медицинских работников, в инфекционных стационарах подготовили более 1 тыс. коек, больницы обеспечили аппаратами искусственной вентиляции легких, а в аптеках есть запас противовирусных препаратов. На уровне краевого правительства в середине марта создали оперативный штаб из 30 человек, который регулярно проводит заседания, следит за ситуацией и принимает меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. "Мы делаем все так, чтобы по минимуму нас коснулись эти мировые неприятности", – подытожил Томенко.

Курс в нашу сторону

По словам Томенко, ситуация с ростом курса иностранных валют и последствия преодоления пандемии коронавируса приводит к новой экономической реальности. Эту ситуацию алтайский бизнес, в том числе представители туриндустрии, может использовать в свою пользу, считает глава региона. "Курс улетел вверх, и конкурентоспособность наших услуг в сфере туризма становится более привлекательной, усиливается наше конкурентное преимущество. Закрытие границ заставляет людей ориентироваться на внутрироссийский продукт в разных отраслях, том числе и в сфере туризма. Поэтому где-то будем этими вещами пользоваться", – убежден губернатор Виктор Томенко.

Как отметила президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) Александра Томашевич, ситуация, которая связана с пандемией, существенно повлияла и на план развития туротрасли региона, и в целом на работу туроператоров. Как ранее в беседе с amic.ru говорили турагенты, ситуация с коронавирусом поставила под вопрос отпуск российских туристов. На фоне закрытых границ и сорванного отдыха на зарубежных курортах люди стали присматриваться к отечественным курортам, в том числе к Алтаю. Но покупать путевки не спешат, ожидая улучшения ситуации.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

25.03.2020 13:30
- гость -

Как только чиновник говорит про деньги, на ум приходит сериал "Домашний арест". Там чиновники, особенно губернатор, проблем с деньгами тоже не испытывал

25.03.2020 13:31
- гость -

т.е томенко прийдет и накормит всех детей, т.к у родителей денег будет нима

25.03.2020 13:32
- гость -

Люди или совсем лишаются работы, или доход падает в разы. Кредиты не остановить. Накоплений почти ни у кого нет. Что будет через 1-3 месяца? Никакие успокоительное речи не помогут. Завтра-послезавтра меня тоже отправят в "отпуск" или снизится доход. Вот что лично мне делать? Не говорите мне, что можно другую работу поискать, спрос во всем практически стремится к нулю. Что делать кто-то может мне сказать?

25.03.2020 13:36
- гость -

"Для того, чтобы защититься по максимуму, всем гражданам нашей страны, предприятиям и органам власти надо серьезно преобразовать свою деятельность. Как надолго – пока не очень понятно"

почему не понятно - очень даже понятно
к 150-летию вождя мировой революции все ограничительные мароприятия будут сняты, по крайней мере на период времени 22 апреля 2020 года с 8:00 до 20:00 включительно )))

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