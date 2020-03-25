Два кассира украли у барнаульского предпринимателя 500 тысяч рублей

В Барнауле два продавца-кассира украли у индивидуального предпринимателя более 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

За помощью в полицию обратился 48-летний барнаулец, который занимается реализацией продовольственных товаров. Накануне предприниматель узнал о совершении подозрительных операций по переводу денег. В банке мужчине рассказали, что неизвестные сняли с его счета более 500 тысяч рублей через банкоматы.

Под подозрения следователей попали местные жительницы 1981 и 1987 годов рождения, которые работали у предпринимателя продавцами. При задержании сотрудники полиции изъяли у них банковские карты, на которые они перевели похищенные деньги.

В отношении злоумышленниц возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".