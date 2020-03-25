Родителям любителей граффити из Барнаула придется заплатить почти 100 тысяч рублей

Сотрудники полиции установили личности нарушителей, которые испортили надписями свежий ремонт дома на улице Новосибирской, 38, в Барнауле. "Художниками" оказались подростки. Вычислить их удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
По словам директора управляющей компании "Лесной" Алексея Караченцева, ущерб, нанесенный собственникам дома, оценивается почти в 100 тысяч рублей. Для взыскания этих денег с родителей подростков жильцы намерены обратиться в суд. Самих любителей граффити поставят на учет.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в микрорайоне Новосиликатном только с начала 2020 года по результатам рейдов выдали 17 предписаний по устранению надписей на фасадах зданий.
Комментарии
Краска 100 рублей. Замазать 10 минут. Откуда 100 000?
Моральные страдания.
25.03.2020 10:05
- гость -
Вы себе дома красьте краской за сто рублей. Возможно за ум возьмутся после уплаты штрафа.
Умник за 10 минут у себя дома пусть мажет, а чтобы не было видно и не было пятен, надо всю стену на несколько раз прокрасить
Надо и с вандалами так же поступать. А то их сильно часто жалеют.