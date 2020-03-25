Еще три образовательных учреждения Алтайского края перешли на дистанционное обучение

Образовательные учреждения сферы культуры Алтайского края переходят на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Так, с 25 марта студенты краевого колледжа культуры и искусств, Новоалтайского художественного училища, а также учащиеся Алтайского государственного музыкального колледжа и его филиалов в Бийске и Рубцовске будут в ближайшие недели учиться на основе дистанционных образовательных технологий.

В общежитиях этих учреждений усилят меры по обеспечению безопасных условий проживания, а также ограничат допуск посторонних в здания и максимально сократят численность проживающих в них студентов.

Кроме того, руководителям муниципальных органов управления культурой порекомендовали с 2 апреля перейти на дистанционное обучение и в детских школах искусств.