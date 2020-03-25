Еще три образовательных учреждения Алтайского края перешли на дистанционное обучение

Образовательные учреждения сферы культуры Алтайского края переходят на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.
Так, с 25 марта студенты краевого колледжа культуры и искусств, Новоалтайского художественного училища, а также учащиеся Алтайского государственного музыкального колледжа и его филиалов в Бийске и Рубцовске будут в ближайшие недели учиться на основе дистанционных образовательных технологий.
В общежитиях этих учреждений усилят меры по обеспечению безопасных условий проживания, а также ограничат допуск посторонних в здания и максимально сократят численность проживающих в них студентов.
Кроме того, руководителям муниципальных органов управления культурой порекомендовали с 2 апреля перейти на дистанционное обучение и в детских школах искусств.
Комментарии
Почему столько удаленщиков и полные автобусы народа?
Работодатель не отменил ежегодный медосмотр сотрудников))) Это жесть: пришедших около сотни , да сотрудники . Как это вяжется с Указом по ограничению скоплений людей?
10:52 - гость - @Почему//@
А потому, что это каникулы!!
С переходом на дистанционное образование, если честно относиться к своей работе,нагрузка на преподавателя возрастает примерно раза в три-четыре, а зарплата не изменилась. Нагрузка на учащегося тоже возрастает. И кому это надо? Обе стороны ну никак не заинтересованы в данном процессе.
У нас среди учащихся колледжа провели обследование, могут ли они переведены на дистанционное обучение, должен быть компьютер, соответствующая скорость интернета, и т.д. Если показатели у конкретного учащегося соответствуют необходимым параметрам, то он по заявлению может быть переведен на такое обучение.Остальные остаются обучаться как обычно.
Значит, преподаватель должен провести занятия в аудитории, а затем это же дать тем, кто на дистанционном обучении. Зарплата его при этом не меняется...Выводы, а их нет...
Хотя, а нужны ли эти метания с таким обучением, когда половина в колледже, а другая на удаленке? Многие студенты заявили, что хотя у них есть все для перехода на такое обучение, но они будут добиваться, чтобы учиться в прежнем режиме..Некоторые из таких живут в общаге и зачем им эта удаленка?