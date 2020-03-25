Долги по зарплате в Алтайском крае сократились за год в два раза

Предприятия Алтайского края задолжали своим работникам 8,6 млн рублей. Данные на 1 марта 2020 года amic.ru сообщили в Алтайкрайстате.

На 1 марта 2019 года организации региона задолжали своим работникам 16,3 млн рублей. Таким образом, общая задолженность за год сократилась в два раза.

На данный момент более половины долгов по зарплате (53,2%) приходится на организации транспортировки и хранения, а также сферу обрабатывающих производств (37,3%).

При этом среди регионов Сибири по объему просроченной задолженности Алтайский край занимает шестое место, а Республика Алтай замыкает этот рейтинг. Там, по официальным данным, долгов по зарплате нет.

Как уже сообщал amic.ru, по итогам 2019 года Алтайский край стал единственным регионом СФО, где средняя зарплата не дотянула до 30 тыс. рублей. В среднем жители региона зарабатывали около 28 тыс. рублей.