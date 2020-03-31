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Это фиаско. Автоэксперт рассказал, как не потерять деньги и авто сразу после покупки

, ИА "Амител"
Чтобы избежать обмана, нужно обратиться к профессионалам

На рынке подержанных автомобилей в России за последние годы появились и исчезли десятки "чёрных" и "серых" схем торговли. Обычные пользователи получили много возможностей легко и быстро проверять информацию об автомобилях: их историю, пробег, штрафы и запреты. Но недобросовестные продавцы продолжили обманывать автолюбителей, а их схемы срабатывают из-за невнимательности. Глава барнаульского автосалона "Первый номер" Александр Гостев перечислил стандартные приёмы мошенников и рассказал, как правильно покупать машину, чтобы не оказаться обманутым.

Подвижная цена

Одна из распространённых простых схем – "подвижная цена". В таком случае автомобиль может оказаться технически исправным и юридически чистым, но продавец подстроит всё так, чтобы заполучить максимум денег без очевидных незаконных шагов. Изначально в объявлении устанавливают отличную стоимость машины. При осмотре авто соответствует описанию и продавец ведёт дело к скорейшей продаже. Получив согласие, он совершает сделку по предоплате и составляет расписку. Но на бумаге якобы забывает указать цену автомобиля. Когда покупатель это замечает, продавец называет намного большую сумму, нежели ранее было указано в объявлении. При таком варианте обманутый проигрывает в любом случае. Если он подписал документ, ему придётся купить машину по завышенной цене либо остаться без задатка.

"Это простой обман. На осмотр автомобиля нужно брать с собой товарища. Если продавец мошенник – сложнее будет "заговорить". Конечно, перед тем как составлять какие-то бумаги, нужно заранее сойтись в цене. А оформляя сделку, обязательно все перепроверить", – рассказал Александр Гостев.

Перекупы

Второй "серый" вариант развития событий – продажа машины третьим лицом. Как правило, этим занимаются перекупщики, а автомобиль может оказаться проблемным. Такие торговцы заранее готовят договоры купли-продажи от имени прежнего владельца, в них даже может быть его подпись. Или перекупщик сам распишется за продавца, что тоже незаконно. Кроме того, нельзя допускать серых расчётов, в договоре нужно указывать реальную сумму сделки. Также покупатель должен насторожиться, если ему предлагают дубликат ПТС. Гостев уверен, что юридическая чистота таких сделок оставляет много вопросов.

"Странности с документами заканчиваются арестом машины при попытке поставить её на учёт. Заниженная цена – это тоже простой приём. Так перекупщик страхуется в случае претензий. Если что – ему не придётся возвращать реальную сумму, которую ему дали за машину. Дубликат ПТС тоже должен насторожить, ведь настоящий забирают банки, если авто оставляют в залоге. Такие варианты надо обходить", – резюмировал эксперт.

Подделка VIN-номера

Этот метод используют последние 3-4 года. Он также в ходу у перекупщиков. Метод позволяет подменить историю автомобиля во время проверок через базы данных по VIN-коду. Например, перекупщик приобретает проблемную машину за небольшие деньги. Выбор падает на автомобили, у которых несколько раз скручен пробег или они восстановлены после серьёзных аварий. Покупателю несложно проверить эти факты. Чтобы получить выгодную картину, перекупщик в объявлении о продаже подменяет VIN-номер машины. Нет, на авто цифры никто не перебивает. Дело в том, что мошенник попросту подбирает VIN от аналогичной машины такого же цвета и года выпуска. Она также существует в базе данных, но в её истории нет аварий, ареста и других проблем.

"Перекупщики могут подобрать похожий VIN-номер, например Kia Rio 2013 года выпуска белого цвета. Они находят такую же Kia Rio, которая выглядит также, и вставляют в объявление этот VIN. Когда покупатель просматривает объявление, он видит информацию о другом автомобиле, совпадают только картинки", – рассказал совладелец барнаульского автосалона "Первый номер" Александр Гостев.

Метод обмана предельно прост, а "серые" продавцы рассчитывают на лояльность покупателя во время осмотра. При первом знакомстве с машиной обманутый человек проверяет авто с чувством удовлетворения – ведь он уверен, что проверил документы, и они оказались чистыми. В такой ситуации человек хочет скорее купить машину, а продавец активно "заговаривает" рассказами о мелких деталях.

Обман легко раскрыть. Гостев подчёркивает, что в первую очередь нужно сверить VIN-номер на машине, в её документах и в объявлении. Разумеется, у чистого авто цифры будут совпадать, а честный продавец не станет мешать проверкам.

Вероятность встречи с мошенниками падает, если покупатель обращается в автосалон. Например, в барнаульском "Первом номере" автолюбителям предлагают комиссионные машины. Автосалон работает с людьми, которые хотят продать своё авто. Клиент оставляет машину, которую затем оценивают потенциальные покупатели. Но в "Первый номер" попадает не каждый автомобиль.

"Изначально мы говорим, каким требованиям машина должна соответствовать. Если авто под них не подходит – мы его не берёмся продавать", – говорит Александр Гостев.

Все комиссионные автомобили проходят ряд проверок. Специалисты оценивают техническое состояние и юридическую чистоту. Разумеется, для клиентов в автосалоне представляют реальную и актуальную информацию по каждой машине. Александр Гостев отмечает, что услуги его компании не ведут к резкому увеличению цен автомобилей. Накрутка "Первого номера" в среднем составляет 1% от стоимости. В целом такой подход к работе гарантирует, что мошенники не будут пытаться реализовать проблемный транспорт через автосалон. С ними попросту никто не станет сотрудничать.

Такой метод упрощает поиск авто для покупателей и экономит время. При обращении в "Первый номер" барнаульцы могут быть уверены, что получают о машинах реальную информацию. Автосалон делает покупку машины удобной. Клиенту не нужно договариваться и ездить в разные точки города для осмотра. Ведь в "Первом номере" можно сразу оценить несколько авто. Также покупатель может помнить о гарантии салона и тех проверках, которым подвергают транспорт, когда берут на реализацию.

Автосалон "Первый номер"
г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 117
Телефон: +7 (3852) 603 888,
+7 (913) 210-6330
Сайт: первый-номер.рф

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.03.2020 07:10
- гость -

Лучше покупать новый.

31.03.2020 08:44
CALIBR

Дубликат ПТС тоже должен насторожить, ведь настоящий забирают банки, если авто оставляют в залоге. Такие варианты надо обходить", – резюмировал эксперт.

Враньё. Оригинал в настоящее время хранится у владельца ,есть База данных в доступе ,по которой можно узнать,является ли автомобиль в залоге.

31.03.2020 09:27
- гость -

Кал, ты что свою шушлайку заложил?

31.03.2020 09:30
iOne

У кучи людей дубликаты ПТС которые ни как не связаны с банками.
Экспертов таких половина города у нас.

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