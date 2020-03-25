Треть россиян недовольна удаленкой

Треть сотрудников, перешедших на удаленную работу, пожаловались на трудности работы из дома. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные опроса HeadHunter.

Согласно результатам, 31% опрошенных сочли работу дома менее комфортной. Почти половину из них волнует неудобная мебель или отсутствие письменного стола. Еще треть пожаловалась на "слабый" компьютер. 23% опрошенных жалуются на медленный интернет, а 8% – на проблемы с мобильной связью.

По словам президента Ассоциации безопасности труда "Эталон" Олега Косырева, работа в неудобной обстановке может навредить как физическому, так и психическому здоровью. Руководство компаний должно осознавать все издержки подобного режима.

Косырев отметил, что для удаленной работы сейчас не существует отдельных документов – все регулируется Трудовым кодексом. Таким образом, ответственность за сотрудника на удаленке также несет работодатель.

Напомним, что перевод на удаленную работу в России начался в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в России заражено 495 человек, 22 уже излечились. В Алтайском крае, по официальным данным, заболевших нет.