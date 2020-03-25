Треть россиян недовольна удаленкой

Треть сотрудников, перешедших на удаленную работу, пожаловались на трудности работы из дома. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные опроса HeadHunter.
Согласно результатам, 31% опрошенных сочли работу дома менее комфортной. Почти половину из них волнует неудобная мебель или отсутствие письменного стола. Еще треть пожаловалась на "слабый" компьютер. 23% опрошенных жалуются на медленный интернет, а 8% – на проблемы с мобильной связью.
По словам президента Ассоциации безопасности труда "Эталон" Олега Косырева, работа в неудобной обстановке может навредить как физическому, так и психическому здоровью. Руководство компаний должно осознавать все издержки подобного режима.
Косырев отметил, что для удаленной работы сейчас не существует отдельных документов – все регулируется Трудовым кодексом. Таким образом, ответственность за сотрудника на удаленке также несет работодатель.
Напомним, что перевод на удаленную работу в России начался в связи с пандемией коронавируса. На данный момент в России заражено 495 человек, 22 уже излечились. В Алтайском крае, по официальным данным, заболевших нет.
Комментарии
"проблемы белых людей"
90% недовольны тем, что их на удаленку не отпускают или у них нет такой возможности в принципе
У нас среди учащихся колледжа провели обследование, могут ли они переведены на дистанционное обучение, должен быть компьютер, соответствующая скорость интернета, и т.д. Если показатели у конкретного учащегося соответствуют необходимым параметрам, то он по заявлению может быть переведен на такое обучение.Остальные остаются обучаться как обычно.
Значит, преподаватель должен провести занятия в аудитории, а затем это же дать тем, кто на дистанционном обучении. Зарплата его при этом не меняется...Выводы, а их нет...
Хотя, а нужны ли эти метания с таким обучением, когда половина в колледже, а другая на удаленке? Многие студенты заявили, что хотя у них есть все для перехода на такое обучение, но они будут добиваться, чтобы учиться в прежнем режиме..Некоторые из таких живут в общаге и зачем им эта удаленка?
Сегодня был в Марие Ра, там ни один кассир на удаленку не переведен
Да еще счет за воду и свет придет ого-го!