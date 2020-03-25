Среда, 25 Март, 11:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 78,85
€ 85,43
2°

495 +0
Обь
58см +14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Жириновский объяснил причину больших успехов России в сдерживании коронавируса

, ИА "Амител"
Также политик рассказал, что нужно делать дальше
Фото: ulan-ude.sm-news.ru

Фото: ulan-ude.sm-news.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса. Об этом известный политик рассказал в интервью "Вечерней Москве".

По мнению Жириновского, успехи России в сдерживании коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер. Как отметил лидер ЛДПР, в стране меньше заболевших благодаря жестким правилам карантина. 

"В России меньше заболевших благодаря жестким правилам карантина – это наилучший способ избежать распространения опасной инфекции, это весь мировой опыт показывает. Запрещены все массовые мероприятия, закрылись кинотеатры, спортзалы, многие сотрудники отправлены на удаленную работу или в отпуска, в помещениях нельзя собирать более 50 человек", – рассказал Жириновский.

Также политик отметил, что в условиях текущей эпидемиологической обстановки важно закрепить достигнутый результат путем дальнейшего ужесточения принятых мер. По мнению Жириновского, для этого нужно ввести жесткую ответственность за нарушение правил карантина. Также лидер ЛДПР предложил увольнять врачей и лишать их диплома за недобросовестное отношение к ситуации.

"В Ставрополе врач не просто сбежала с карантина, но еще и 11 человек заразила. В Калужской области в разгар эпидемии главврач уехал отдыхать в Таиланд. Тоже нужно диплом у него отобрать", – сказал политик, отметив, что при ответственном подходе удастся спасти больше жизней.

По данным на утро 25 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. В мире официально зафиксировано порядка 422 тысяч больных, число смертей перевалило за 18 900.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

25.03.2020 11:14
A1isa

не делать тесты и не ставить диагноз covid-19 вот главная причина "успехов"

25.03.2020 11:15
- гость -

"жесткие правила карантина" ? давно подозревал, что Жириновский живет в каком-то другой реальности

25.03.2020 11:21
- гость -

По данным ВОЗ ежегодно в мире от туберкулёза умирает 1,5 млн. чел. Где туберкулёз и где "эпидемия" коронавируса?

25.03.2020 11:28
АБОРИГЕН

Сокрытие информации, вот главный успех.

25.03.2020 11:29
- гость -

в помещениях нельзя собирать более 50 человек", – рассказал Жириновский

интересно, будет ли действовать это правило на 150-летие...

25.03.2020 11:29
11:21

Какое место в падеже от ТБЦ занимает Россия? А вольфычь,вечный кандидат, красавчик

25.03.2020 11:30
- гость -

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь...

25.03.2020 11:36
- гость -

Как всему миру повезло, что началось с Китая.

25.03.2020 11:37
- гость -

25.03.2020 11:14
A1isa
не делать тесты и не ставить диагноз covid-19 вот главная причина "успехов"

Наверное никто не взял замуж? Постоянное нытьё. Как тебе самой не надоело?

25.03.2020 11:39
- гость -

25.03.2020 11:28
АБОРИГЕН
Сокрытие информации, вот главный успех.

Так скрывают, что даже больных нигде не видно. Довел страну Путин, ага. ))

25.03.2020 11:41
месный

25.03.2020 11:37
- гость -

Ты походу троль и тролишь за всё зашибись царьвируса нет - тебя самого не коробит , что ты вот так вот задёшево по подлячему продалса за доширак, чё в твоей жизни всё так хреново?

25.03.2020 11:42
- гость -

Так скрывают, что даже больных нигде не видно

А как их должно быть видно то? Это ж не корь и не краснуха)

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:34
ВОЗ объявила, какая страна может стать новым эпицентром пандемии коронавируса 1
11:23
Бэби-бум. Четыре лисенка родились в зоопарке Барнаула. Видео 0
11:10
Жириновский объяснил причину больших успехов России в сдерживании коронавируса 12
10:58
Треть россиян недовольна удаленкой 4
10:44
Долги по зарплате в Алтайском крае сократились за год в два раза 1
10:32
Еще три образовательных учреждения Алтайского края перешли на дистанционное обучение 4
10:20
Два кассира украли у барнаульского предпринимателя 500 тысяч рублей 2
10:07
В бою оружие найдете. Солдат, который ушел на войну с голыми руками и вернулся живым 9
09:54
Стало известно, сколько россияне тратят на допобразование 1
09:45
Родителям любителей граффити из Барнаула придется заплатить почти 100 тысяч рублей 5
09:29
Шеф-повар рассказал о необычных способах приготовления гречки в период карантина 7
09:15
"Леруа Мерлен" нам не конкурент". Почему сеть домашнего уюта Dommer заходит в Барнаул? 6
09:03
Как онлайн оплатить газ и подать заявку на заключение договора 1
08:54
В России закроют клубы, кинотеатры и развлекательные центры 5
08:46
ОРВИ или "корона"? Жительница Барнаула приехала из Европы и сомневается в диагнозе 42
08:34
Кардиолог назвал самые опасные для сердца продукты 5
08:21
Алтайский край вложит почти два миллиарда рублей в туризм 14
08:05
Smart-квартиры и площадки из Дании: новый жилой комплекс строится в Барнауле 16
07:50
"Жизнь продолжается": как работают алтайские театры после закрытия на карантин 0
07:40
"Обидно, что на год постарею". Сергей Шубенков – об отмене Олимпиады-2020 12
07:32
Нечем платить ипотеку. Как получить отсрочку и кто это может сделать? 0
07:17
Спасатели вернули хозяйке пса, которого унесло на льдине в Барнауле 0
06:52
Средняя площадь однокомнатных квартир в Барнауле не изменилась 0
06:41
Бесплатная диагностика. Официальный сервис нового формата работает в Барнауле 0
06:32
Смотрительницы музеев. Фотопроект о самых культурных охранницах 0
06:16
"Мария-Ра" открыла магазин на пустыре в центре Барнаула 18
06:04
В Алтайский край идет потепление 0
23:45
Алтайский край лидирует в Сибири по числу школ без пищеблоков 0
23:08
Володин внес в Госдуму поправки о тюрьме для нарушителей карантина 10
22:39
СМИ: жителю Рубцовска 12 лет не платили зарплату 4
22:08
Военные 25 марта перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
21:35
Льва Лещенко положили в больницу с подозрением на коронавирус 8
21:01
Ученые узнали, какой диаметр у Галактики 6
20:33
Военные подорвут больше тонны взрывчатки на алтайских реках 0
20:06
57 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в России за сутки 5
19:30
Сибиряк продает газету с сообщением о смерти Сталина за 37 тысяч 1
19:04
Мигрантка на красном авто сбила пожилую женщину в Барнауле и скрылась 11
18:41
Пятая часть Земли находится на карантине 0
18:07
Девушка-подросток пропала в Алтайском крае 3
17:47
В Москве женщина попала в полицию из-за нарушения карантина 1
17:33
Объем снега в горах Алтая почти вдвое превышает норму 5
17:21
Коронавирус увеличил продажи детской книжки на 2000% 1
17:10
Больного в Алтайском крае пришлось перевозить через реку на санях 0
16:57
Виктор Томенко поручил открыть горячую линию по коронавирусу 22
16:44
В Барнауле вырос спрос на автодома 4
16:33
Не платит и не строит. Алтайский край избавился от "резидента-бездельника" 0
16:20
"Сидите дома". PornHub открыл бесплатный премиум-доступ по всему миру 7
16:08
Прожиточный минимум в Алтайском крае не дотянул до 10 тысяч рублей 14
15:54
Ах, как хочется вернуться. Две трети россиян жалеют о распаде СССР 136
15:43
Город-сад 2.0: мэрия Барнаула и ученые вместе начнут озеленять Барнаул с 2021 года 15

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.