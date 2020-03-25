Жириновский объяснил причину больших успехов России в сдерживании коронавируса

Глава ЛДПР Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса. Об этом известный политик рассказал в интервью "Вечерней Москве".
По мнению Жириновского, успехи России в сдерживании коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер. Как отметил лидер ЛДПР, в стране меньше заболевших благодаря жестким правилам карантина.
"В России меньше заболевших благодаря жестким правилам карантина – это наилучший способ избежать распространения опасной инфекции, это весь мировой опыт показывает. Запрещены все массовые мероприятия, закрылись кинотеатры, спортзалы, многие сотрудники отправлены на удаленную работу или в отпуска, в помещениях нельзя собирать более 50 человек", – рассказал Жириновский.
Также политик отметил, что в условиях текущей эпидемиологической обстановки важно закрепить достигнутый результат путем дальнейшего ужесточения принятых мер. По мнению Жириновского, для этого нужно ввести жесткую ответственность за нарушение правил карантина. Также лидер ЛДПР предложил увольнять врачей и лишать их диплома за недобросовестное отношение к ситуации.
"В Ставрополе врач не просто сбежала с карантина, но еще и 11 человек заразила. В Калужской области в разгар эпидемии главврач уехал отдыхать в Таиланд. Тоже нужно диплом у него отобрать", – сказал политик, отметив, что при ответственном подходе удастся спасти больше жизней.
По данным на утро 25 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. В мире официально зафиксировано порядка 422 тысяч больных, число смертей перевалило за 18 900.
Комментарии
не делать тесты и не ставить диагноз covid-19 вот главная причина "успехов"
"жесткие правила карантина" ? давно подозревал, что Жириновский живет в каком-то другой реальности
По данным ВОЗ ежегодно в мире от туберкулёза умирает 1,5 млн. чел. Где туберкулёз и где "эпидемия" коронавируса?
Сокрытие информации, вот главный успех.
в помещениях нельзя собирать более 50 человек", – рассказал Жириновский
интересно, будет ли действовать это правило на 150-летие...
Какое место в падеже от ТБЦ занимает Россия? А вольфычь,вечный кандидат, красавчик
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь...
Как всему миру повезло, что началось с Китая.
25.03.2020 11:14
A1isa
не делать тесты и не ставить диагноз covid-19 вот главная причина "успехов"
Наверное никто не взял замуж? Постоянное нытьё. Как тебе самой не надоело?
25.03.2020 11:28
АБОРИГЕН
Сокрытие информации, вот главный успех.
Так скрывают, что даже больных нигде не видно. Довел страну Путин, ага. ))
25.03.2020 11:37
- гость -
Ты походу троль и тролишь за всё зашибись царьвируса нет - тебя самого не коробит , что ты вот так вот задёшево по подлячему продалса за доширак, чё в твоей жизни всё так хреново?
Так скрывают, что даже больных нигде не видно
А как их должно быть видно то? Это ж не корь и не краснуха)