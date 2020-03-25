Жириновский объяснил причину больших успехов России в сдерживании коронавируса

Глава ЛДПР Владимир Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса. Об этом известный политик рассказал в интервью "Вечерней Москве".

По мнению Жириновского, успехи России в сдерживании коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер. Как отметил лидер ЛДПР, в стране меньше заболевших благодаря жестким правилам карантина.

"В России меньше заболевших благодаря жестким правилам карантина – это наилучший способ избежать распространения опасной инфекции, это весь мировой опыт показывает. Запрещены все массовые мероприятия, закрылись кинотеатры, спортзалы, многие сотрудники отправлены на удаленную работу или в отпуска, в помещениях нельзя собирать более 50 человек", – рассказал Жириновский.

Также политик отметил, что в условиях текущей эпидемиологической обстановки важно закрепить достигнутый результат путем дальнейшего ужесточения принятых мер. По мнению Жириновского, для этого нужно ввести жесткую ответственность за нарушение правил карантина. Также лидер ЛДПР предложил увольнять врачей и лишать их диплома за недобросовестное отношение к ситуации.

"В Ставрополе врач не просто сбежала с карантина, но еще и 11 человек заразила. В Калужской области в разгар эпидемии главврач уехал отдыхать в Таиланд. Тоже нужно диплом у него отобрать", – сказал политик, отметив, что при ответственном подходе удастся спасти больше жизней.

По данным на утро 25 марта, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. В мире официально зафиксировано порядка 422 тысяч больных, число смертей перевалило за 18 900.