Разъяренный житель Барнаула стрелял по автомобилям и оскорблял полицейских

35-летнего жителя Барнаула приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за угрозы и оскорбления стражей порядка, сообщает "Алтайская правда".

Отмечается, что в ночь на 10 июня 2019 года на пересечении улиц Антона Петрова и Островского возбужденный горожанин ходил с пистолетом по улице и стрелял по припаркованным автомобилям.

После приезда наряда полиции злоумышленник начал угрожать правоохранителям и направил пистолет на одного из них. Другой был вынужден выстрелить в воздух, чтобы успокоить дебошира. Будучи пьяным, даже после задержания мужчина продолжал оскорблять сотрудников полиции.

В ходе судебного заседания обвиняемый признался, что перед совершением преступления поссорился с семьей и выпил, после чего и выместил злость на первом, что увидел, – на автомобилях. Мужчина отметил, что не помнит момент задержания, однако сообщил, что когда пришел в себя, обнаружил следы побоев на теле.

Также барнаулец заявил, что в момент задержания на полицейских отсутствовала форма, они не представились и не предъявили удостоверения, из-за чего горожанин не понял, что имеет дело с правоохранительными органами, поэтому и стал оказывать сопротивление.

Барнаулец предположил, что полицейские его просто оговорили, желая прикрыть свои незаконные действия. При этом за стрельбу по автомобилям мужчина понес лишь административное наказание еще до суда и возместил ущерб владельцам поврежденных машин.