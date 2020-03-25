ВОЗ объявила, какая страна может стать новым эпицентром пандемии коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что новым эпицентром коронавируса может стать США. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание South China Morning Post.

"Сейчас наблюдается взрывной рост числа зараженных в США. Пока нельзя сказать, что это уже так, однако реальная опасность есть", — заявила Харрис.

В США на данный момент заражены почти 55 тысяч человек. Из них 783 погибло, а 348 вылечилось. Всего в мире заражено более 420 тысяч человек. По данным The Guardian, одна пятая часть населения планеты находится в карантине.

В России зарегистрировано 495 случаев заражения. В Алтайском крае на данный момент зараженных нет.