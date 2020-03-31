Как заработать на оптовой торговле без вложений. Инфографика

Как стать брокером на рынке оптовой торговли? Теперь – легко! В регионе заработал электронный сервис для быстрого и удобного составления сделок – "Простор". Вам достаточно найти покупателя и продавца товара/услуги в любой сфере, любом регионе страны. А юридические, бухгалтерские, налоговые и другие административные функции эксперты сервиса берут на себя.
Не нужно создавать юридическое лицо, вести отчетность, иметь склады или систему логистики, нанимать персонал. Все сделки оформляются по нормам закона, все расчеты – только через официальные счета и проверенные банки. Подчеркнем, что "Простор" – это не биржа, это индивидуальная работа с брокерами.
О том, как работает сервис и как получат доход от сотрудничества с ним, смотрите в нашей инфографике (нажмите на картинку для ее увеличения).
Профессиональный сервис торговых операций России "Простор"
Тел.: 8-800-550-81-69
Сайт: оптэтопросто.рф
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