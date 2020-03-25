Контролер из Алтайского края украла 275 тысяч рублей коммунальных платежей

В Алтайском крае осудили контролера муниципального предприятия за кражу 275 тысяч рублей. Подробности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Женщина с 2017 года работала контролером одного из муниципальных учреждений Тальменского района и собирала плату с населения за коммунальные услуги.
Как установили следователи, она получила от плательщиков 275 тысяч рублей и забрала их себе. Сама женщина отрицает свою вину, но частично возместила ущерб, передав полученную при увольнении заработную плату.
Тальменский районный суд признал женщину виновной в присвоении и растрате и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком в два года.
Комментарии
Отрицает, значит не виновата. У тёток же так....