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"Дальше будет хуже": коронавирус обвалил пассажиропоток в Барнауле на 40%

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Студенты и школьники не пользуются общественным транспортом. Бизнесмены бьют тревогу

Пассажиропоток в общественном транспорте Барнаула рухнул сразу на 40% за последние две недели из-за пандемии коронавируса. Из-за перехода на дистанционное обучение студентов и школьников автобусы и маршрутки в Барнауле ездят почти пустыми. Как пояснили представители отрасли, дальше ситуация будет только хуже, что может привести к закрытию некоторых предприятий.

По мнению исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николая Долженко, сегодня положение беспросветное. Точные цифры по марту будут известны только через две недели, но уже сейчас речь идет о тотальном снижении потока на 30-40% в целом по городу. Дело не только в студентах, но и в части сотрудников различных компаний, которые также вынужденно работают на удаленке. Все это привело к тому, что на улице заметно стало меньше людей, а автобусы и маршрутки ездят полупустыми.

Этой же точки зрения придерживается и индивидуальный предприниматель Сергей Гриднев, который также сообщил, что тенденция последних дней – катастрофическое снижение пассажиропотока.

"У моего предприятия он упал на 30% за последнюю неделю. Дальше будет хуже, судя по всему", – коротко охарактеризовал положение дел в комментарии amic.ru Гриднев.

Другой представитель перевозчиков на условиях анонимности пояснил, что в Барнауле ситуация была катастрофической и без коронавируса. А сейчас она просто патовая. Основная проблема – большая часть транспорта находится в лизинге, т. е. за него необходимо ежемесячно выплачивать взнос и проценты.

Из-за отсутствия пассажиров в городе наличных средств у предприятия просто нет. Сейчас предприниматель добивается каких-либо послаблений от лизинговых компаний, если они предоставят перевозчикам финансовые "каникулы" на несколько месяцев, пока ситуация в стране не улучшится. Плюс, как пояснил собеседник, впереди еще возможное повышение стоимости топлива из-за падения цены на нефть. Высока вероятность, что некоторые перевозчики Барнаула просто не выдержат двойного удара по кошельку и могут закрыться уже через несколько месяцев.

По словам бизнесмена, зарплату водителям в его компании платят вовремя. Однако штат не укомплектован до конца. Из-за падения потока иногда временные паузы между рейсами становятся чуть длиннее, чем обычно.

Как рассказали amic.ru в МУП "Горэлектротранс" города Барнаула, среднесуточный выпуск подвижного состава на линию по состоянию на 25 марта составляет 134 трамвая и 44 троллейбуса. Среднесуточное количество перевозимых пассажиров по будням составляет 160 тысяч человек, в выходные – 130 тысяч. А 23 марта пассажиропоток упал на 8%. Однако по перевозке школьников и студентов речь идет о падении сразу на 40%.

По данным за 2019-й год, общественный транспорт Барнаула за год перевез 82 миллиона человек. Это примерно на 10% больше, чем за весь 2018 год. При этом отрасль до сих пор находится в кризисе. Изношенность общественного транспорта в столице края около 90%. Всего перевозка пассажиров в городе осуществляется 360 автобусами. В последний раз перевозчики покупали новый автобус четыре года назад. В прошлом году количество пассажиров сократилось на 5%. Два года назад – еще на 5%. Из-за этого мэрия краевой столицы закрыла сразу несколько маршрутов. Многие бизнесмены уверяют, что при повышении тарифа на несколько рублей они смогли бы выйти из кризиса, увеличить зарплату водителям и покупать автобусы в кредит.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.03.2020 12:07
- гость -

идеальный шторм. в такой ситуации еще и "эффективные" нефть с рублем жахнули....

25.03.2020 12:09
- гость -

Оттаяли во дворах всреднем джвпы- зачем паника?

25.03.2020 12:12
- гость -

Плюс, как пояснил собеседник, впереди еще возможное повышение стоимости топлива из-за падения цены на нефть.

)))) зарубежные экономисты в ступоре. у нас скоро свои законы гравитации будут, с экономическими успешно справились - ничего не работает.

25.03.2020 12:12
гость

Это 100% форс-мажор по лизингу.

25.03.2020 12:12
- гость -

Не так давно над Украиной потешались, что полные маршрутки при короновирусе набиваются, что способствует распространению. А теперь все застонали

25.03.2020 12:17
БарнАулец

Оболютно наплевать на этих рвачей
Не нравится пусть валят, другие найдуться

25.03.2020 12:20
- гость -

так на 8% упал пассажиропоток 23го марта или на 40%, определитесь, пожалуйста, господа перевозчики
у школьников так вообще каникулы плановые

25.03.2020 12:25
гость

впереди еще возможное повышение стоимости топлива из-за падения цены на нефть

прикольно, повышение стоимости в связи с падением стоимости

25.03.2020 12:27
- гость -

Да и транспорт приходится ждать.

25.03.2020 12:29
гость

Здесь можно посмотреть сколько стоит бензин в соседнем Казахстане, посмотреть какое количество ГСМ поставляется в Казахстан из России.
И имея эти данные задать вопросы Правительству Алтайского края о возможности сотрудничества с Казахстаном по этой теме.

25.03.2020 12:32
енот

Надо бы цены до 30 руб повысить

25.03.2020 12:38
гость

Насчёт цен, здесь можно попробовать перераспределить средства между горэлектротранспортом и автобусами исходя из фактических затрат тех и других, там как-то через компенсации за перевозку социально значимых групп населения это можно сделать.

25.03.2020 12:43
111


- гость -

Плюс, как пояснил собеседник, впереди еще возможное повышение стоимости топлива из-за падения цены на нефть.

)))) зарубежные экономисты в ступоре. у нас скоро свои законы гравитации будут, с экономическими успешно справились - ничего не работает.
_________________

Вот так и работают эти горе-предприниматели. Так же как и рассуждают. Несуразно, а временами откровенно глупо. Если бы их водилы и кондукторы "левые" билеты не продавали, то все было бы лучше.

25.03.2020 12:50
- гость -

Надо бы цены до 30 руб повысить - лучше сразу до ста рублей, что мелочится. Отправьте пустые автобусы на 1 маршрут. Он с прилывом пенсионеров в последние две недели не справляются.

25.03.2020 12:50
- гость -

Основная проблема – большая часть транспорта находится в лизинге

В последний раз перевозчики покупали новый автобус четыре года назад

Так бы и сказали, что набрали себе в лизинг Лексусов, а платить не хотят

25.03.2020 12:50
ку

студенты пешком ходят чаще всего,так как жилье снимают обычно возле универов

25.03.2020 12:51
- гость -

Отрезвление этим хапугам пришло. Наглые шофера перестанут курить и будут вежливее, может быть.

25.03.2020 12:53
Kaiju

Врут-с про почти пустые. Людей стало конечно поменьше но полупустые разве что 53и. И то до энтузиастов, дальше я их не вижу. Зато десятки, особенно лиазы, всегда наполнены и ходят как попало

25.03.2020 12:58
Бабуля

Слушайте,туроператоры вообще за пределами жизни,но не рыдают как перевозчики!!!Концерты,выставки,кино..не рыдают,а эти первым делом надо поднять проезд.Обойдутся,нет сервиса в транспорте,нет повышения.

25.03.2020 12:58
Гость.

Долженко вроде как очень давно на пенсии? Зачем его перевозчики "кормят"? Надо разгрузить зарплатную ведомость.

25.03.2020 13:12
Санек

Хоть один новый автобус пусть покажут

25.03.2020 13:13
- гость -

А уголовку ввести не хотят из-за повышения цен в условиях мировой пандемии? ФАС, ау! Зря бюджет что ли едите?

25.03.2020 13:15
- гость -

Карантин бьет больнее чем вирус

25.03.2020 13:17
Санек

Пусть цену на билеты снижают и будет конкуренция, а то им лижбы повышать.
20 рублей в сутки.

25.03.2020 13:23
- гость -

Вот и подтверждение мысли о том, что не может ОТ быть удобным и комфортным. Полупустые автобусы не выгодна катать, а толкаться в переполненном автобусе не хочется.

25.03.2020 13:39
- гость -

Не хочу кататься в дымящим черным смрадом б/у автобусе, списанном в Германии, в котором не проводится сан обработка и водитель/кондуктор не в маске. Пусть закрываются.

25.03.2020 13:40
Гость

Ну прямо транспорт был школьниками всегда забит, да и большинство все таки людей в городе работают, дома работает не такая уж большая масса и вообще этот разговор неуместен раз такая ситуация сложилась, в других странах маски бесплатно раздают, людям помогают (не удивлюсь что транспорт бесплатно перевозит людей) а у нас одна нажива вокруг витает

25.03.2020 13:43
Гость

Так то вечером транспорт не дождаться было, не ездили, потому что людей мало, выручки нет, сейчас однако и днём не будут работать

25.03.2020 13:43
- гость -

По словам бизнесмена, зарплату водителям в его компании платят вовремя.

ага, ежедневно, после сдачи хозяину плана и заправкии автобуса, в виде оставшегося остатка от ежедневной выручки...

25.03.2020 13:44
- гость -

а у нас одна нажива вокруг витает

а вы чего-то другого от капитализЬма хотели )))

25.03.2020 13:47
- гость -

25.03.2020 13:39
- гость -
Не хочу кататься в дымящим черным смрадом б/у автобусе,

Хочу пешком топать?))

25.03.2020 13:48
- гость -

В прошлом году количество пассажиров сократилось на 5%. Два года назад – еще на 5%.

а вы чего хотели получить от повышения цены проезда - вот люди и возвращаются к истокам, практикуют так сказать пешие прогулки...

25.03.2020 13:50
- гость -

Долженко вроде как очень давно на пенсии? Зачем его перевозчики "кормят"?


за ранее оказанные "услуги" доплачивают.

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