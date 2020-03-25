"Дальше будет хуже": коронавирус обвалил пассажиропоток в Барнауле на 40%

Пассажиропоток в общественном транспорте Барнаула рухнул сразу на 40% за последние две недели из-за пандемии коронавируса. Из-за перехода на дистанционное обучение студентов и школьников автобусы и маршрутки в Барнауле ездят почти пустыми. Как пояснили представители отрасли, дальше ситуация будет только хуже, что может привести к закрытию некоторых предприятий.

По мнению исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николая Долженко, сегодня положение беспросветное. Точные цифры по марту будут известны только через две недели, но уже сейчас речь идет о тотальном снижении потока на 30-40% в целом по городу. Дело не только в студентах, но и в части сотрудников различных компаний, которые также вынужденно работают на удаленке. Все это привело к тому, что на улице заметно стало меньше людей, а автобусы и маршрутки ездят полупустыми.

Этой же точки зрения придерживается и индивидуальный предприниматель Сергей Гриднев, который также сообщил, что тенденция последних дней – катастрофическое снижение пассажиропотока.

"У моего предприятия он упал на 30% за последнюю неделю. Дальше будет хуже, судя по всему", – коротко охарактеризовал положение дел в комментарии amic.ru Гриднев.

Другой представитель перевозчиков на условиях анонимности пояснил, что в Барнауле ситуация была катастрофической и без коронавируса. А сейчас она просто патовая. Основная проблема – большая часть транспорта находится в лизинге, т. е. за него необходимо ежемесячно выплачивать взнос и проценты.

Из-за отсутствия пассажиров в городе наличных средств у предприятия просто нет. Сейчас предприниматель добивается каких-либо послаблений от лизинговых компаний, если они предоставят перевозчикам финансовые "каникулы" на несколько месяцев, пока ситуация в стране не улучшится. Плюс, как пояснил собеседник, впереди еще возможное повышение стоимости топлива из-за падения цены на нефть. Высока вероятность, что некоторые перевозчики Барнаула просто не выдержат двойного удара по кошельку и могут закрыться уже через несколько месяцев.

По словам бизнесмена, зарплату водителям в его компании платят вовремя. Однако штат не укомплектован до конца. Из-за падения потока иногда временные паузы между рейсами становятся чуть длиннее, чем обычно.

Как рассказали amic.ru в МУП "Горэлектротранс" города Барнаула, среднесуточный выпуск подвижного состава на линию по состоянию на 25 марта составляет 134 трамвая и 44 троллейбуса. Среднесуточное количество перевозимых пассажиров по будням составляет 160 тысяч человек, в выходные – 130 тысяч. А 23 марта пассажиропоток упал на 8%. Однако по перевозке школьников и студентов речь идет о падении сразу на 40%.

По данным за 2019-й год, общественный транспорт Барнаула за год перевез 82 миллиона человек. Это примерно на 10% больше, чем за весь 2018 год. При этом отрасль до сих пор находится в кризисе. Изношенность общественного транспорта в столице края около 90%. Всего перевозка пассажиров в городе осуществляется 360 автобусами. В последний раз перевозчики покупали новый автобус четыре года назад. В прошлом году количество пассажиров сократилось на 5%. Два года назад – еще на 5%. Из-за этого мэрия краевой столицы закрыла сразу несколько маршрутов. Многие бизнесмены уверяют, что при повышении тарифа на несколько рублей они смогли бы выйти из кризиса, увеличить зарплату водителям и покупать автобусы в кредит.