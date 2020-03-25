"Дальше будет хуже": коронавирус обвалил пассажиропоток в Барнауле на 40%

Пассажиропоток в общественном транспорте Барнаула рухнул сразу на 40% за последние две недели из-за пандемии коронавируса. Из-за перехода на дистанционное обучение студентов и школьников автобусы и маршрутки в Барнауле ездят почти пустыми. Как пояснили представители отрасли, дальше ситуация будет только хуже, что может привести к закрытию некоторых предприятий.
По мнению исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула Николая Долженко, сегодня положение беспросветное. Точные цифры по марту будут известны только через две недели, но уже сейчас речь идет о тотальном снижении потока на 30-40% в целом по городу. Дело не только в студентах, но и в части сотрудников различных компаний, которые также вынужденно работают на удаленке. Все это привело к тому, что на улице заметно стало меньше людей, а автобусы и маршрутки ездят полупустыми.
Этой же точки зрения придерживается и индивидуальный предприниматель Сергей Гриднев, который также сообщил, что тенденция последних дней – катастрофическое снижение пассажиропотока.
"У моего предприятия он упал на 30% за последнюю неделю. Дальше будет хуже, судя по всему", – коротко охарактеризовал положение дел в комментарии amic.ru Гриднев.
Другой представитель перевозчиков на условиях анонимности пояснил, что в Барнауле ситуация была катастрофической и без коронавируса. А сейчас она просто патовая. Основная проблема – большая часть транспорта находится в лизинге, т. е. за него необходимо ежемесячно выплачивать взнос и проценты.
Из-за отсутствия пассажиров в городе наличных средств у предприятия просто нет. Сейчас предприниматель добивается каких-либо послаблений от лизинговых компаний, если они предоставят перевозчикам финансовые "каникулы" на несколько месяцев, пока ситуация в стране не улучшится. Плюс, как пояснил собеседник, впереди еще возможное повышение стоимости топлива из-за падения цены на нефть. Высока вероятность, что некоторые перевозчики Барнаула просто не выдержат двойного удара по кошельку и могут закрыться уже через несколько месяцев.
По словам бизнесмена, зарплату водителям в его компании платят вовремя. Однако штат не укомплектован до конца. Из-за падения потока иногда временные паузы между рейсами становятся чуть длиннее, чем обычно.
Как рассказали amic.ru в МУП "Горэлектротранс" города Барнаула, среднесуточный выпуск подвижного состава на линию по состоянию на 25 марта составляет 134 трамвая и 44 троллейбуса. Среднесуточное количество перевозимых пассажиров по будням составляет 160 тысяч человек, в выходные – 130 тысяч. А 23 марта пассажиропоток упал на 8%. Однако по перевозке школьников и студентов речь идет о падении сразу на 40%.
По данным за 2019-й год, общественный транспорт Барнаула за год перевез 82 миллиона человек. Это примерно на 10% больше, чем за весь 2018 год. При этом отрасль до сих пор находится в кризисе. Изношенность общественного транспорта в столице края около 90%. Всего перевозка пассажиров в городе осуществляется 360 автобусами. В последний раз перевозчики покупали новый автобус четыре года назад. В прошлом году количество пассажиров сократилось на 5%. Два года назад – еще на 5%. Из-за этого мэрия краевой столицы закрыла сразу несколько маршрутов. Многие бизнесмены уверяют, что при повышении тарифа на несколько рублей они смогли бы выйти из кризиса, увеличить зарплату водителям и покупать автобусы в кредит.
Комментарии
идеальный шторм. в такой ситуации еще и "эффективные" нефть с рублем жахнули....
Оттаяли во дворах всреднем джвпы- зачем паника?
Плюс, как пояснил собеседник, впереди еще возможное повышение стоимости топлива из-за падения цены на нефть.
)))) зарубежные экономисты в ступоре. у нас скоро свои законы гравитации будут, с экономическими успешно справились - ничего не работает.
Это 100% форс-мажор по лизингу.
Не так давно над Украиной потешались, что полные маршрутки при короновирусе набиваются, что способствует распространению. А теперь все застонали
Оболютно наплевать на этих рвачей
Не нравится пусть валят, другие найдуться
так на 8% упал пассажиропоток 23го марта или на 40%, определитесь, пожалуйста, господа перевозчики
у школьников так вообще каникулы плановые
впереди еще возможное повышение стоимости топлива из-за падения цены на нефть
прикольно, повышение стоимости в связи с падением стоимости
Да и транспорт приходится ждать.
Здесь можно посмотреть сколько стоит бензин в соседнем Казахстане, посмотреть какое количество ГСМ поставляется в Казахстан из России.
И имея эти данные задать вопросы Правительству Алтайского края о возможности сотрудничества с Казахстаном по этой теме.
Надо бы цены до 30 руб повысить
Насчёт цен, здесь можно попробовать перераспределить средства между горэлектротранспортом и автобусами исходя из фактических затрат тех и других, там как-то через компенсации за перевозку социально значимых групп населения это можно сделать.
- гость -
Плюс, как пояснил собеседник, впереди еще возможное повышение стоимости топлива из-за падения цены на нефть.
)))) зарубежные экономисты в ступоре. у нас скоро свои законы гравитации будут, с экономическими успешно справились - ничего не работает.
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Вот так и работают эти горе-предприниматели. Так же как и рассуждают. Несуразно, а временами откровенно глупо. Если бы их водилы и кондукторы "левые" билеты не продавали, то все было бы лучше.
Надо бы цены до 30 руб повысить - лучше сразу до ста рублей, что мелочится. Отправьте пустые автобусы на 1 маршрут. Он с прилывом пенсионеров в последние две недели не справляются.
Основная проблема – большая часть транспорта находится в лизинге
В последний раз перевозчики покупали новый автобус четыре года назад
Так бы и сказали, что набрали себе в лизинг Лексусов, а платить не хотят
студенты пешком ходят чаще всего,так как жилье снимают обычно возле универов
Отрезвление этим хапугам пришло. Наглые шофера перестанут курить и будут вежливее, может быть.
Врут-с про почти пустые. Людей стало конечно поменьше но полупустые разве что 53и. И то до энтузиастов, дальше я их не вижу. Зато десятки, особенно лиазы, всегда наполнены и ходят как попало
Слушайте,туроператоры вообще за пределами жизни,но не рыдают как перевозчики!!!Концерты,выставки,кино..не рыдают,а эти первым делом надо поднять проезд.Обойдутся,нет сервиса в транспорте,нет повышения.
Долженко вроде как очень давно на пенсии? Зачем его перевозчики "кормят"? Надо разгрузить зарплатную ведомость.
Хоть один новый автобус пусть покажут
А уголовку ввести не хотят из-за повышения цен в условиях мировой пандемии? ФАС, ау! Зря бюджет что ли едите?
Карантин бьет больнее чем вирус
Пусть цену на билеты снижают и будет конкуренция, а то им лижбы повышать.
20 рублей в сутки.
Вот и подтверждение мысли о том, что не может ОТ быть удобным и комфортным. Полупустые автобусы не выгодна катать, а толкаться в переполненном автобусе не хочется.
Не хочу кататься в дымящим черным смрадом б/у автобусе, списанном в Германии, в котором не проводится сан обработка и водитель/кондуктор не в маске. Пусть закрываются.
Ну прямо транспорт был школьниками всегда забит, да и большинство все таки людей в городе работают, дома работает не такая уж большая масса и вообще этот разговор неуместен раз такая ситуация сложилась, в других странах маски бесплатно раздают, людям помогают (не удивлюсь что транспорт бесплатно перевозит людей) а у нас одна нажива вокруг витает
Так то вечером транспорт не дождаться было, не ездили, потому что людей мало, выручки нет, сейчас однако и днём не будут работать
По словам бизнесмена, зарплату водителям в его компании платят вовремя.
ага, ежедневно, после сдачи хозяину плана и заправкии автобуса, в виде оставшегося остатка от ежедневной выручки...
а у нас одна нажива вокруг витает
а вы чего-то другого от капитализЬма хотели )))
25.03.2020 13:39
- гость -
Не хочу кататься в дымящим черным смрадом б/у автобусе,
Хочу пешком топать?))
В прошлом году количество пассажиров сократилось на 5%. Два года назад – еще на 5%.
а вы чего хотели получить от повышения цены проезда - вот люди и возвращаются к истокам, практикуют так сказать пешие прогулки...
Долженко вроде как очень давно на пенсии? Зачем его перевозчики "кормят"?
за ранее оказанные "услуги" доплачивают.