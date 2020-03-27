До 3 миллионов под 3%. На Алтае теперь можно взять ипотеку по выгодной ставке

Более 800 заявок на сельскую ипотеку поступило в Россельхозбанк от жителей Алтайского края и Республики Алтай с начала 2020 года. При этом наш регион стал одним из первых в стране, где приступили к реализации этого проекта. А Россельхозбанк – единственный банк, который предоставляет льготный кредит в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Совместно с Министерствами сельского хозяйства мы одними из первых реализуем программу. Первая выдача в Благовещенском районе зарегистрирована как "вторая" сделка в стране с начала старта проекта", – рассказал директор Алтайского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Николай Бойко.

Именно в Благовещенском, а также Павловском, Мамонтовском и Первомайском районах оказалось наибольшее число желающих оформить заем на покупку жилья в сельской местности.

Что особенного в "сельской ипотеке"?

Самое главное – ее доступность: годовая процентная ставка по льготному кредиту составляет 3%. Но ее можно снизить до 2,7%*. И это самый низкий процент по кредитам, который есть в России, подчеркивают в Россельхозбанке.

Первоначальный взнос по "сельской ипотеке" начинается от 10%. Срок на ее погашение стандартный – до 25 лет. Подать заявку на "сельскую ипотеку" может каждый гражданин России в возрасте от 21 до 75 лет.

Минимальная сумма кредита составляет 100 тысяч рублей. А вот максимальная варьируется в зависимости от региона. Для Алтайского края это 3 млн рублей.

Важно: "сельскую ипотеку" можно оформить только на строительство или покупку жилья за городом.

Какие суммы берут жители Алтайского края

Гораздо меньше, чем в целом по стране. Если в среднем по России размер заявки на этот кредит составляет 2,2 млн рублей, то в нашем регионе – 1,7 млн, сообщили аналитики Россельхозбанка.

Минимальная сумма заявки по "сельской ипотеке" составила 221 тыс. рублей, а максимальная – 3 млн рублей. Общая сумма по заявкам в Алтайском крае достигла 1,4 млрд рублей.

Напомним, программа "Комплексное развитие сельских территорий" действует по всей России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной субсидирует государство.

*При оформлении "сельской ипотеки" и страховании жизни в Россельхозбанке.

Региональный филиал АО "Россельхозбанк"

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, д. 80Б

Режим работы: пн-пт: 9:00-19:30, без перерыва

сб: 9:00-16:00, перерыв: 13:00-14:00

Телефон: 8 (3852) 53-63-73

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/altai/