На коронавирус не проверяли. В Барнауле приземлился рейс из Вьетнама

В Барнаул в ночь с 24 на 25 марта прилетел самолет из Вьетнама, на борту которого находилось 238 человек. Об этом на пресс-конференции 25 марта рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. При этом никаких симптомов COVID-19 у прилетевших не обнаружено.

В барнаульском аэропорту самолет встретили сотрудники краевого Роспотребнадзора. На борту они провели термометрию и анкетирование. Никаких симптомов коронавируса у пассажиров обнаружено не было.

Всех прибывших отправят на 14-дневный карантин. Правда, сам тест на коронавирус не проводили. Калинина подчеркнула, что делать это по месту прибытия бессмысленно. Исследование проводят через 10 дней после того, как человек пересек границу. К этому моменту должен закончиться инкубационный период.

По данным на 24 марта, в Алтайском крае под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 519 человек. Пятеро из них – граждане Китая. Все, кто оказался на карантине, недавно прибыли в Россию из-за рубежа.

А вот людей, которые приезжают в Алтайский край из других регионов России (даже из тех, где случаи заражения уже есть), вообще никто не проверяет. МВД предоставляет в Роспотребнадзор и Минздрав данные только о тех людях, которые недавно приехали из-за границы.

В России, по данным на 24 марта, зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. Факты инфицирования подтверждены в 53 регионах страны.