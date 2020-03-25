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На коронавирус не проверяли. В Барнауле приземлился рейс из Вьетнама

, ИА "Амител"
Всех пассажиров отправят на двухнедельный карантин
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Барнаул в ночь с 24 на 25 марта прилетел самолет из Вьетнама, на борту которого находилось 238 человек. Об этом на пресс-конференции 25 марта рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. При этом никаких симптомов COVID-19 у прилетевших не обнаружено.

В барнаульском аэропорту самолет встретили сотрудники краевого Роспотребнадзора. На борту они провели термометрию и анкетирование. Никаких симптомов коронавируса у пассажиров обнаружено не было.

Всех прибывших отправят на 14-дневный карантин.  Правда, сам тест на коронавирус не проводили. Калинина подчеркнула, что делать это по месту прибытия бессмысленно. Исследование проводят через 10 дней после того, как человек пересек границу. К этому моменту должен закончиться инкубационный период.

По данным на 24 марта, в Алтайском крае под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 519 человек. Пятеро из них – граждане Китая. Все, кто оказался на карантине, недавно прибыли в Россию из-за рубежа.

А вот людей, которые приезжают в Алтайский край из других регионов России (даже из тех, где случаи заражения уже есть), вообще никто не проверяет. МВД предоставляет в Роспотребнадзор и Минздрав данные только о тех людях, которые недавно приехали из-за границы.

В России, по данным на 24 марта, зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. Факты инфицирования подтверждены в 53 регионах страны.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

25.03.2020 13:15
A1isa

т.е. прилетел из Италии в Москву, дальше в Барнаул и никто тебя не проверял, даже контролировать не будут где ты шляешься, не удивительно, что 500 случаев, а по факту уже 50000, но зато официально все ок

25.03.2020 13:19
- гость -

Очень большие успехи

25.03.2020 13:22
- гость -

Предлагаю, госпожу Калинину лично познакомить со всеми прибывшими.

25.03.2020 13:23
- гость -

25.03.2020 13:15
A1isa

У вас очень больная фантазия.

25.03.2020 13:23
Бабуля

А тепловизоры у нас есть???Стационарные ,чтобы поток людей смотреть одновременно!!

25.03.2020 13:25
Гость

С утра мадама говорила,что тепловизоры стоят в рамках на выходе. Зачем они на борту проверяли?

25.03.2020 13:26
- гость -

25.03.2020 13:23
Бабуля
Есть, бабулечка, есть. Не переживай, старая!)

25.03.2020 13:27
Медведь-шатун

Да, бросьте раскачивать лодку, даже если диагностируют никто Вас лечить не собирается, дома сидите и смотрите Малышеву, сегодня так в новостях сказали, в больницу везут тяжолых, беременных, пожилых, как то так....

25.03.2020 13:28
- гость -

ну они все и говорят: кто умрет - на то воля божья, кто выживет - так и быть
никто нас не будет защищать
у нас сократили раб день на 1 час - типа 7 часов вирус ходи, а дальше не ходи

25.03.2020 13:29
Бабуля для 13:26

Дай Бог,чтобы были.А то моя приятельница прилетев из Вьетнама неделю назад,рассказывала как их проверяли в самолете..Смех и грех.

25.03.2020 13:35
- гость -

А тепловизоры у нас есть?
в связи с малым финансированием - всех будут просто целовать в лобик

25.03.2020 13:36
Гость

25.03.2020 13:29
Бабуля для 13:26
Вот не сидится вам,бабкам ,дома-всё по заграницам на "нищенскую" пенсию шляетесь.

25.03.2020 13:45
- гость -

У нас в АГАУ на входе пистолетными термометрами температуру меряют. Показывают эти "пистолеты" ерунду - у одного 5°С покажет, у друго 20°С. Но формально - контролируют))) Одна профанация.

25.03.2020 13:49
гость

Да, не обрадовала г-жа Калинина. Больше похоже на имитацию мер

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