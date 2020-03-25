АлтГУ вошел в топ-25 ведущих университетов России

АлтГУ занял 22-е место среди вузов России в рейтинге, подготовленном лабораторией Scimago в партнерстве с Elsevier (SCImago Institutions Rankings 2020).

Свою позицию алтайский вуз разделил с участником проекта повышения глобальной конкурентоспособности "5-100" – Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского. Всего в рейтинге представлено 7026 ведущих университетов мира и научных организаций, в том числе 136 сильнейших российских вузов.

Среди вузов Сибирского федерального округа у АлтГУ четвертая позиция. Университет уступает исключительно представителям проекта "5-100"* – национальным исследовательским университетам: НГУ (Новосибирский государственный университет), ТГУ (Томский государственный университет) и ТПУ (Томский политехнический университет).

Общая позиция АлтГУ в мире среди всех высших учебных заведений и научных организаций мира – 761-я, при этом АлтГУ с 2019 года улучшил свое положение в рейтинге на 25 позиций. Среди ведущих университетов планеты АлтГУ на 566-й строчке.

SCImago Institutions Rankings – это рейтинг учебных заведений и научно-исследовательских центров со всего мира. Он оценивает вузы и научные организации на основе независимых источников – по информации из международных баз данных за последние пять лет. Рейтинг составляется по критериям, оценивающим научно-исследовательскую работу, инновационную деятельность и социальное воздействие.

*Проект "5-100" – государственная инициатива, направленная на адаптацию российских университетов к мировым стандартам и включение их в международную образовательную среду.