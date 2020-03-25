В Минздраве заявили о готовности к паводку в Алтайском крае

Медицинские организации Алтайского края заявили о готовности к работе в период предстоящего паводка, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Как рассказали в ведомстве, в Алтайском крае уже отработали алгоритм взаимодействиями между главными врачами смежных районов по вопросам оказания скорой медицинской помощи и эвакуации больных и пострадавших. Также медицинские организации подготовились к работе в автономном режиме с подключением резервных источников электропитания – для этого уже есть запасы воды, медикаментов и расходных материалов. Кроме того, в Минздраве создают необходимый запас дезинфицирующих средств и фагов на случай вспышки острых кишечных заболеваний во время паводка.

В ведомстве сообщили, что во время паводка в регионе усилят контроль за работой медицинских служб и пунктов оказания помощи населению, наладят взаимодействие с территориальными органами МЧС, МВД и администрациями населенных пунктов. Также подчеркивается, что в регионе развернут работу пунктов временного размещения людей и временные круглосуточные медицинские пункты для оказания неотложной помощи.

Напомним, что ранее руководитель регионального Гидрометцентра Александр Люцигер заявил, что из-за таяния снега уровень воды в реках Алтайского края может подняться на один метр выше нормы.

По предварительным данным, в регионе из-за относительно теплой зимы ледоход в Барнауле может начаться уже в первой декаде апреля. При этом во всем крае начало паводка ожидают к концу марта – при развитии худшего сценария в зоне подтопления могут оказаться более 200 сел региона.