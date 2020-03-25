В Госдуме предложили временно освободить россиян от коммунальных платежей

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина по COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".

С соответствующим предложением депутат обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву. Парламентарий отметил, что россиянам приходится тратить больше денег на коммуналку из-за постоянного нахождения дома. Кроме того, многие столкнулись с сокращением доходов.

По мнению Власова, освобождение от коммуналки до конца пандемии поможет поддержать россиян и снизит влияние на их финансы.

Напомним, что на данный момент в России 495 больных COVID-19, а под наблюдением врачей находится 119 тысяч человек. В Алтайском крае случаев заболевания нет.

Ранее amic.ru сообщил, что почти одна пятая населения нашей планеты находится в изоляции.