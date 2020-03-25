В Госдуме предложили временно освободить россиян от коммунальных платежей

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина по COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
С соответствующим предложением депутат обратился к главе Минстроя Владимиру Якушеву. Парламентарий отметил, что россиянам приходится тратить больше денег на коммуналку из-за постоянного нахождения дома. Кроме того, многие столкнулись с сокращением доходов.
По мнению Власова, освобождение от коммуналки до конца пандемии поможет поддержать россиян и снизит влияние на их финансы.
Напомним, что на данный момент в России 495 больных COVID-19, а под наблюдением врачей находится 119 тысяч человек. В Алтайском крае случаев заболевания нет.
Ранее amic.ru сообщил, что почти одна пятая населения нашей планеты находится в изоляции.
Комментарии
вот выдумщики
Ага, сейчас. Зачем я новый "Лексус" брал и коттедж трехэтажный!!!!
Конечно,это шутка на фоне событий. НО реально можно просто снизить стоимость многих услуг и выплат!!!
сказочники
да-да шутканул Председатель
Очень смешно.
А если эта беда на несколько лет, а власть имущим нужно думать прежде чем кукарекать.
А платить кто будет за потраченные ресурсы??? Опять бюджет???
Нет денег - экономь!
Набрал кредитов на айфоны? - сам дурак...
25.03.2020 13:39
Иsтина
А вас не пугает, что таких дураков треть в стране? Один буйный найдётся, и рванет. Вот мне как-то не по себе. Процесс запущен.
Это называется популизм. Не для того они нам эти тарифы устанавливали, чтобы от них освобождать