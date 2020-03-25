Алтайский Пухляш снялся в рекламном ролике Adidas

Алтайский танцор Дмитрий Красилов из Заринска, которого пользователи социальных сетей прозвали Пухляшом после выхода клипа группы Little Big на трек Uno, стал звездой фирменного приложения Adidas Training.

В коротком 34-секундном рекламном ролике, который вышел в рамках нового проекта #hometeam, позитивный танцор поприветствовал всех, кто сидит дома, и показал мастер-класс по разминке.

Как сообщал amic.ru, недавно Красилов посетил шоу "Вечерний Ургант". В ходе беседы с телеведущим Иваном Ургантом заринчанин рассказал, что занимается танцами уже 18 лет, а его профессиональная карьера началась с того момента, когда он окончил Алтайский государственный институт культуры и быстро осознал, что в Барнауле нет перспектив, после чего уехал в Москву.