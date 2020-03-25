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Алтайский Пухляш снялся в рекламном ролике Adidas

, ИА "Амител"
Дмитрий Красилов показал, как нужно разминаться
Фото: YouTube

Фото: YouTube

Алтайский танцор Дмитрий Красилов из Заринска, которого пользователи социальных сетей прозвали Пухляшом после выхода клипа группы Little Big на трек Uno, стал звездой фирменного приложения Adidas Training.

В коротком 34-секундном рекламном ролике, который вышел в рамках нового проекта #hometeam, позитивный танцор поприветствовал всех, кто сидит дома, и показал мастер-класс по разминке.

Как сообщал amic.ru, недавно Красилов посетил шоу "Вечерний Ургант". В ходе беседы с телеведущим Иваном Ургантом заринчанин рассказал, что занимается танцами уже 18 лет, а его профессиональная карьера началась с того момента, когда он окончил Алтайский государственный институт культуры и быстро осознал, что в Барнауле нет перспектив, после чего уехал в Москву.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

25.03.2020 13:16
- гость -

У них в клипе для Евровидения реклама Адидаса.
На заднем плане лого во всю стену.
И Тапочки с лого показывают.

25.03.2020 13:28
- гость -

душераздирающее зрелище

25.03.2020 13:41
- гость -

Этот тухляш уже давно свалил из края
Он уже и сам забыл откуда приехал

25.03.2020 13:44
Ломомбитый

Теперь одну из двух улиц Заринска переименуют в проспект Пухляша

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