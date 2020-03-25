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Более 800 российских педагогов хотят стать "Земскими учителями" в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Они претендуют на 183 вакансии
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Более 800 учителей со всей России хотят работать в школах небольших населенных пунктов Алтайского края по программе "Земский учитель", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе рабочей поездки министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко посетил образовательные учреждения Заринска. Он рассказал, что на 183 вакансии по программе поступило более 800 откликов. При этом 173 кандидата уже предоставили необходимый пакет документов для трудоустройства.

Как отметил исполняющий обязанности главы администрации Заринского района Валерий Тимирязев, в первую очередь земскому педагогу предоставят единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Затем в течение трех лет ему будут положены дополнительные выплаты к заработной плате. Тимирязев заверил, что муниципалитет компенсирует оплату жилья в случае, если не получится предоставить ведомственное.

Напомним, учителя, отработавшие в селах Алтайского края по программе "Земский учитель" не менее пяти лет, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. При этом объем учебной нагрузки должен составлять не менее 18 часов в неделю. Отбирают кандидатов на конкурсной основе.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

25.03.2020 14:34
- гость -

Давно пора.

25.03.2020 14:44
- гость -

Сколько учителей претендуют на Большую Тихую? Вот то-то! Выставленные вакансии в основном в малых городах либо в райцентрах, на крайний случай - в пригородных селах. Какая же это "земщина"? Костенко решил таким образом красиво отчитаться о выполнении программы, благо из Москвы не видно, что такое Романово или Яровое. А то, что реально отдаленные села по-прежнему останутся без учителей - не его печаль, школы там можно просто по-тихому закрыть, например, под предлогом ремонта здания - а потом и вовсе не открывать. А что - он же нынче уже проделал такой фокус с рубцовским лицеем, и ведь сошло с рук!
ПС: в школах типа романовской или яровской проблему нехватки кадров можно решить и без миллионных выплат - достаточно просто дать учителям нормальную зарплату за адекватную нагрузку. И перестать их кошмарить. Вот и все!

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