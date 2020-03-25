Полиция задержала сибиряка, готового за деньги "заражать" коронавирусом

Полиция задержала жителя Кузбасса, который предлагал за деньги "заражать" конкурентов коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее пользователи Сети обнаружили на "Авито" своеобразное объявление. Автор услуги обещал "посетить конкурентов после поездки в Китай, кашлять/чихать в их офисе, а после сообщить об этом в медицинское учреждение". Работу он оценил в 50 тысяч рублей.

Полиция нашла автора объявления. Им оказался 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка. Парень объяснил полицейским, что в Китае никогда не был, а подобным объявлением лишь хотел привлечь внимание к своей странице.

Всю информацию о "биотеррористе" передали в Роспотребнадзор, который и будет принимать решение.

Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано 495 больных коронавирусом. В Кемеровской области инфицированы два человека, в Алтайском крае зараженных нет.