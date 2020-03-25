Кинотеатры Барнаула продолжат работу и ждут решения Томенко из-за коронавируса

Правительство России 24 марта рекомендовало властям регионов закрыть все кинотеатры, развлекательные центры и ночные клубы. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В Барнауле и Бийске пока еще работают несколько крупных кинотеатров, но их руководство готово в любое время временно закрыть залы для зрителей, если поступит соответствующий приказ от правительства Алтайского края.

Ждем приказа Томенко

Как пояснила amic.ru маркетолог барнаульского кинотеатра "Пионер" Дарья, сейчас учреждение работает в штатном режиме. Из-за переноса большинства громких премьер на другие даты репертуар в основном состоит из фильмов, выходивших в прокат несколько недель назад. При этом в кинотеатр все равно приходят зрители, особенно сейчас – в период весенних школьных каникул. В кинотеатре "Пионер" усилили меры безопасности: пауза между сеансами продлена до 30 минут, а в зале повесили дезодораторы. Зрителей же рассаживают в шахматном порядке. Говоря о возможном закрытии кинотеатра, то, по словам представителя "Пионера", все зависит от решения региональных властей.

"Если появится приказ губернатора Виктора Томенко о закрытии – мы немедленно его выполним", – сказала маркетолог "Пионера".

В сети "Киномир" пояснили, что речи о закрытии кинотеатров в Барнауле и Бийске не стоит. Представители "Киномира" также уже объявили о готовности следовать предписанию, однако они ожидают постановлений региональных властей. Сейчас все кинотеатры сети функционируют в привычном режиме. Были приняты дополнительные меры по санитарной обработке помещений для безопасного пребывания в кинотеатрах сети. При этом еще несколько дней назад на замок были закрыты все кинотеатры в районах Алтайского края, подведомственные Министерству культуры.

Введенные в России меры по борьбе с пандемией уже отразились на посещаемости развлекательных площадок. К началу прошлых выходных посещаемость кинотеатров в стране упала на 43%. Согласно официальным данным, за уикенд с 20 по 23 марта в кинотеатры Алтайского края пришло более 10 тысяч человек, что считается катастрофически низкими показателями.

Кинотеатры ждут огромных убытков

Крупные киносети уже объявили о готовности следовать предписанию, однако они ожидают постановлений региональных властей. Об этом говорится в заявлениях Объединенной киносети ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") и КАРО.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин уже назвал постановление правительства "долгожданным решением" в сложившейся обстановке. Поручение оперативного штаба в перспективе даст возможность владельцам кинотеатров официально оформить простой и решить вопросы с арендодателями и сотрудниками. Ведь из-за приостановки деятельности временно без работы и. соответственно, зарплаты могут остаться десятки тысяч сотрудников кинотеатров по всей стране.

"Важно учесть, что кинотеатральному бизнесу необходима поддержка со стороны правительства РФ, чтобы иметь возможность вернуться к работе после окончания карантина. Длительного простоя кинотеатры просто не выдержат", − цитирует сообщение пресс-службы КАРО портал RNS.

Ранее власти в Москве и Подмосковье распорядились закрыть все кинотеатры в торговых центрах в связи с коронавирусом. 24 марта оперативный штаб правительства рекомендовал закрыть все кинотеатры в регионах. Также, если такое решение примут региональные власти, должны закрыться все клубы, дискотеки, развлекательные центры.

Перенос репертуара

Отметим, несмотря на работающие кинотеатры в Алтайском крае, многие голливудские студии уже перенесли все свои крупные премьеры из-за коронавируса. Так, на год отложена премьера "Форсажа 9", на полгода – юбилейного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Отменены показы в кинотеатрах лент "Черная вдова", "Новые мутанты", "Тихое место 2" и так далее. Многие эксперты уже прогнозируют, что студии могут потерять за год десятки миллиардов долларов, что отразится на производстве новых фильмов на ближайшие пять лет.