Как бы не отпугнуть. В Алтайском крае стало больше иностранных туристов

В 2019 году увеличилось число иностранных туристов и расширилась их география. Об этом рассказала Александра Томашевич, президент Алтайской региональной ассоциации туризма (АРАТ) во время встречи турбизнеса с губернатором Виктором Томенко 24 марта. По данным краевого управления по туризму, в прошлом году регион посетили 62,5 тыс. иностранцев, что на 5,8% больше, чем в 2018-м.

Рост туристов из-за рубежа фиксируют уже несколько лет. Если в 2017-м у нас побывало 41 тыс. иностранцев, то в 2018 году их стало уже 43,5 тыс.

В тройку стран-лидеров по посещению нашего региона вошли: Казахстан (18 тысяч туристов в 2019-м), Германия (4,6 тыс.), Китай (3 тыс.). Поменьше людей приезжают из Чехии, Италии, Монголии и других государств, число которых в географии турпотока ежегодно увеличивается. "Уже к традиционным странам добавились Саудовская Аравия, Вьетнам, Малайзия, Великобритания, Индия", – отметила Томашевич. Среди единичных туристов даже есть граждане Конго, добавил Евгений Дешевых, руководитель краевого управления туризма.

На увеличение турпотока иностранцев повлияли выход наших туроператоров на зарубежные рынки и финансовая помощь со стороны властей. В 2019 году Алтайский край поучаствовал в программе поддержки компаний, которые занимаются въездным туризмом. Ведь за прием иностранных путешественников на территории региона местным операторам компенсировали более 150 тыс. рублей.

Турагенты также отметили, что в 2019 году по всем видам туризма – въездному, выездному и внутреннему – зафиксировали рост продаж и увеличение интереса и спроса на комбинированные программы. Это когда во время одной поездки можно посетить несколько мест, попробовать рафтинг и другие экстремальные развлечения, сходить на экскурсии и поучаствовать в мастер-классах.

Рост под вопросом?

По словам турагентов, если эпидситуация не ухудшится, то летний период на Алтае пройдет спокойно. А вот число зарубежных туристов в 2020 году может сократиться, и этот сегмент просядет серьезно, предполагают эксперты.

Однако, как рассказал в беседе amic.ru Александр Смирнов, директор барнаульской турфирмы "Плот", заявки от иностранцев, которые планировали отдохнуть этим летом в Горном, поступают и отмененных путевок пока нет. Группы, которые планировали приехать из Германии и Турции, пока ждут открытия границ и как изменится ситуация с коронавирусом.

В 2019 году в Алтайском крае побывали более 2 млн туристов, лишь 62,5 тысячи из них – иностранцы.