Лицо пандемии. Как живет Барнаул, когда в мире бушует коронавирус

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников / amic.ru
Каких-то несколько лет назад встретить на улице Барнаула человека в медицинской маске было чем-то диким. Ассоциации с маской раньше были связаны только с врачами и больницами.
Сейчас же это стало обычным явлением. Для защиты себя и окружающих некоторые, а в основном молодые люди, прибегают к необычным маскам. Часто, кстати, они используют их просто как модный аксессуар.
Что происходит на улицах Барнаула сейчас в это неспокойное время, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Обычное дело, нашли десять человек на весь город в масках, очень обычно.
Надо в январе-феврале было снимать, когда грипп
В Китае тестирование на COVID-19 стало широкодоступно для местных жителей. По городам курсируют передвижные лаборатории, где любой желающий может сдать мазок на коронавирусную инфекцию.
А как в Алтайском крае проверяют,болеет ли человек коронавирусом? Много проведено проб? Ведь у многих он может протекать бессимптомно.