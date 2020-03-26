Лицо пандемии. Как живет Барнаул, когда в мире бушует коронавирус

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников / amic.ru

Каких-то несколько лет назад встретить на улице Барнаула человека в медицинской маске было чем-то диким. Ассоциации с маской раньше были связаны только с врачами и больницами.

Сейчас же это стало обычным явлением. Для защиты себя и окружающих некоторые, а в основном молодые люди, прибегают к необычным маскам. Часто, кстати, они используют их просто как модный аксессуар.

Что происходит на улицах Барнаула сейчас в это неспокойное время, смотрите в нашем фоторепортаже.