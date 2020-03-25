Минсельхоз заявил о снижении стоимости овощей

За прошлую неделю в России снизилась цена на овощи. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

По данным министерства, сильнее всего упала цена на огурцы – почти на 7%. Стоимость моркови снизилась на 4,5%. Немного меньше стала и стоимость картошки, но незначительно, отмечают эксперты, – на 0,2%. А томаты, наоборот, подорожали.

Также, по информации Минсельхоза, в марте 2020 года урожай тепличных огурцов вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, а помидоров – почти на 18%.

В этом году министерство ожидает рекордный объем урожая тепличных овощей. По мнению специалистов, аграриям удастся превзойти урожай 2019 года на 6%.

Как ранее сообщал amic.ru, прокуратура Алтайского края запустила горячую линию, по телефону которой можно сообщить о необоснованном завышении цен на различные товары.