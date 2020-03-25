Торгово-промышленная палата России на днях выпустила прогноз, согласно которому из-за экономических последствий коронавируса под угрозой закрытия оказалось 3 млн предпринимателей. Без работы при этом рискует оказаться более 8,5 млн человек.

Как показал опрос ТПП в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться всего один квартал. Половина их владельцев понимают, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не смогут. Многие рискуют обанкротиться просто из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет.

Amic.ru связался с представителями различных направлений бизнеса в Барнауле, чтобы выяснить, как повлиял кризис на их дело.

Торговля

Эмоциональное состояние людей уже отразился на индексе потребительского спроса. В магазинах одежды заметно сократилось число покупателей. По словам владелицы брендовых бутиков в Барнауле Ирины Чанцевой, уже сейчас наблюдается падение трафика в два раза и уменьшение товарооборота.

"У меня нет товаров первой необходимости, я не продаю хлеб. Люди давно не ходят по улице раздетыми и остро не нуждаются ни в чем. Поэтому настроения для покупок, отслеживания каких-то модных тенденций нет. Люди сейчас встревожены, боятся потерять работу, как бы кто ни утверждал, что всех поддержат", – говорит Чанцева.

Как пояснила собеседница, если начнут разоряться владельцы европейских бутиков, то барнаульцы не дождутся осенних коллекций.

По ее оценке, курс рубля – не самое страшное сейчас. "За мои 25 лет в бизнесе это уже четвертая девальвация, бывало и хуже. Настороженность и озабоченность вызывает общее состояние экономики, вызванное коронавирусом в мире", – сообщила предприниматель.

Кроме того, она отмечает, что люди боятся ходить в магазины. Однако переходить на онлайн-торговлю, без которой трудно представить современную жизнь, готовы почему-то далеко не все. Это в равной степени касается как клиентов, так и продавцов. Многие продолжают жить по привычке, не подстраиваясь под веяния времени.

"Впервые оказалась в ситуации, когда в одной временной точке сошлось столько негативных моментов, которые сказываются на бизнесе", – резюмирует Ирина Чанцева.

В целом торговля одеждой, особенно если речь не идет о масс-маркете, в нынешний турбулентный период грозит серьезными убытками владельцам такого бизнеса. Не исключено, что из-за отсутствия клиентов часть персонала будет сокращена либо отправлена в длительные отпуска. Все, что не касается товаров первой необходимости, как минимум несколько месяцев не будет пользоваться тем спросом, что был характерен в докризисный период.

Общепит

Ситуация для предприятий, расположенных в Алтайском крае, где официально нет коронавируса, выглядит не столь критичной, как в центральной части России. Особенно заметны перемены к худшему в Москве и Санкт-Петербурге. В ресторанном бизнесе здесь с середины марта стало заметно меньше посетителей. Это отрицательно влияет на выручку, соответственно, и на расходы компании, в том числе и на выплату зарплаты. Рестораторы вынуждены отправлять персонал в "режим ожидания". Некоторые пробуют иные форматы: запускают доставку и перепрофилируют официантов в курьеров.

Актуальным становится вопрос оплаты коммуналки и арендных платежей, а также отчислений по страховым взносам. Пока правительство РФ дало отсрочку по оплате аренды малому и среднему бизнесу, который использует федеральное имущество. Но большинство предпринимателей арендуют коммерческую недвижимость. Что будет с ними?

Некоторое время в таком режиме общепит, конечно, продержится, но уже через пару месяцев заведения мини-формата (кофе с собой, шаурма) могут свернуть работу. Сетевикам в этом отношении проще, но и у них запас прочности небеспредельный.

Из-за падения рубля вместе с повышением цен на отдельные продукты может прийти дефицит, так как часть товара из-за границы перестанет поступать. Такого мнения придерживается владелец ресторана "Место пасты" Евгений Кураков, который поделился своими наблюдениями с amic.ru.

По признанию собеседника, он не успел почувствовать влияние коронавируса на бизнес: пока количество посетителей в заведении не уменьшилось, как и полученная выручка.

"Да, в некоторых городах из-за паники люди отказываются ходить в рестораны и кафе, в других случаях им это рекомендуют власти. Мы должны понимать, что в теории нас также отправят на вынужденные каникулы. Что будем делать? Проведем генеральную уборку, выполним какой-то мелкий текущий ремонт. Не представляю, как можно просто сидеть дома, закрывшись. Сейчас штат компании насчитывает около 15 человек, включая стажеров", – говорит Кураков.

По его мнению, в условиях падения доходов у населения заведения общепита будут корректировать средний чек: "Важный момент – нашу пасту и пиццу делают из алтайской муки. Задел прочности здесь ощутимый. Люди будут снижать свой потребительский аппетит (во всех смыслах этого слова) постепенно. Мы можем убрать дорогостоящие компоненты из меню либо добавлять их в чуть в меньшем объеме". Раскрывать подробности "манипуляций" собеседник не стал.

Туризм

Ситуация для турагентств и операторов сейчас выглядит и вовсе как конец света. Пожалуй, данная отрасль на текущий момент пострадала больше всего – как от скачка валют, так и от коронавируса. Большая часть стран закрыта для туристов, продажи остановлены. Клиенты опасаются бронировать даже российские направления. Туроператоры "замораживают" средства на поездки, которые должны были состояться весной, и предлагают туристам переносы на более поздние даты.

Далеко не все клиенты на это идут. Однако выбор не велик – либо полностью потерять деньги (закон здесь пока на стороне туроператора), либо отложить отдых. Стоит понимать, что для турбизнеса в нынешних условиях это единственный способ выжить.

По оценке директора барнаульской турфирмы "Плот" Александра Смирнова, несмотря на существующую обстановку и закрытые границы, панике никто не поддается: "В целом ничего трагического пока не вижу, заявки нам продолжают поступать на летний отдых, в том числе и из-за рубежа. Конечно, последних меньше, так как те группы, что планировали принять из Германии и Турции, пока находятся на паузе: в ожидании, откроют ли границы, как изменится ситуация с коронавирусом и т. д. Сейчас обрабатываем заявку из Японии. Отказов и аннуляций нет".

На Алтае, по словам эксперта, этим летом повысится спрос на отдых. Отчасти это станет возможным за счет перераспределения турпотоков внутри страны. Впрочем, есть и ряд настораживающих факторов – ожидаемый сильный паводок. Так, наводнение вмешалось в ход летнего турсезона 2014 года, фактически его половина оказалась потеряна.

Напомнил Смирнов и о том, что инфраструктура в крае не готова к массовому наплыву туристов.

"Наша компания работает сейчас в штатном режиме, без удаленки и самоизоляции. Нагрузки хватает. Коллеги по отрасли, это касается прежде всего туроператоров по внутреннему туризму, не паникуют, хотя экономическая ситуация неспокойная, плюс добавился коронавирус. Правда, куда хуже сейчас приходится турагентам. Относительно нормальные перспективы у компаний, которые не задействованы только в каком-то одном сегменте", – заключил собеседник.

Сфера услуг

Пока барнаульцы не слишком торопятся обновлять гардероб в условиях неопределенности, неплохо чувствует себя другое направление бьюти-индустрии. Владелица барнаульской студии красоты "Де-Виль" Валерия Касьянова сообщила amic.ru, что пока не заметила наступления кризиса: "Ценник мы не повышали, падения спроса нет. Наоборот, для нас весна и лето – наиболее благоприятный период: люди снимают шапки, задумываются о своем внешнем виде, чаще посещают салоны и парикмахерские, стремятся ухаживать за собой".

А вот барнаульские таксисты, с которыми пообщалась редакция, утверждают, что уже заметили снижение интереса со стороны клиентов. Поездки в связи с уходом на удаленку сотрудников сократились. К тому же на дистанционное обучение ушли студенты и школьники. Возможно, что отказ от такси как новая тенденция в дальнейшем будет только набирать обороты.

В заключение напомним, что в России пока не закрываются ТЦ, магазины и рестораны. Да, существуют рекомендации по отдельным регионам, но это не законодательная норма. Форс-мажора в юридическом плане в РФ не наступило, в отличие от Европы.

Ответа на главный вопрос – когда закончатся ограничительные меры и сможет ли бизнес хотя бы частично восстановить свои позиции, похоже, не знает никто.