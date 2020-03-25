В Барнауле работает мошенник, предлагающий купить "сухой" огнетушитель

В Барнауле работают мошенники, предлагающие купить "сухой" огнетушитель. Об этом сообщает пользователь паблика Barnaul22.

По словам очевидца, накануне, 24 марта, по квартирам на проспекте Комсомольском, 77, ходил мужчина, который представлялся сотрудником пожарной охраны. Он настаивал на проверке системы вентиляции в квартире, после чего уговаривал приобрести сухой огнетушитель.

Судя по всему, мошенник целенаправленно шел к пенсионерам, имея список их адресов. К очевидцу он попал из-за того, что квартира записана на его пожилую мать.

Как уже писал amic.ru, ранее алтайская полиция провела с пенсионерами края беседы по поводу различных видов мошенничества, поскольку чаще всего пострадавшими от действий аферистов становятся именно люди пожилого возраста.