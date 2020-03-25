Власти сибирского региона ограничили передвижение людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс в целях воспрепятствования распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за пределы муниципальных образований региона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Исключением для нового правила стали некие "неотложные поездки", суть которых в красноярской администрации не уточнили.

Также по указу главы региона председатели муниципалитетов края должны донести до пенсионеров необходимость оставаться дома и исключить распространение фейков и слухов о коронавирусе.

По последним данным, в Красноярском крае у девятерых человек официально подтвержден коронавирус. В России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. В мире зафиксировано порядка 423 тысяч больных, число смертей перевалило за 18 900.