Сыр с пантами марала придумали в Алтайском крае

Новую технологию производства сыра разработали в Алтайском крае. Рога маралов переработали и получили пантовый сок. Его начали добавлять в процессе сыроварения.

Как сообщают "Вести Алтай", специалисты в последние месяцы варили сыр около полусотни раз и все время на выходе получался разный продукт. В итоге сыровары нашли идеальную рецептуру. Новый сыр напоминает адыгейский, имеет сливочный вкус.

Специалисты заявляют, что этот продукт в разы полезнее обычного сыра. Он поможет повысить устойчивость к физическим нагрузкам, содержит коллаген, эластин, положительно влияет на кожу, волосы и ногти.

В ближайшее время сыровары намерены запатентовать технологию и запустить сыр в массовое производство.