Каждый второй девятиклассник в Алтайском крае собирается сдавать обществознание

Девятиклассники Алтайского края в рамках основных государственных экзаменов (ОГЭ) и государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) предпочитают сдавать обществознание и географию. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на краевое Минобрнауки.

Кроме обязательных испытаний по русскому языку и математике, чаще всего школьники выбирают обществознание (более половины всех сдающих) и географию (почти 40%). Кроме того, часто выбирают информатику и биологию.

Также Минобрнауки рассказал, что в этом году почти половина одиннадцатиклассников сдают профильную математику и обществознание. Следующими по популярности идут физика, биология и история.

Как сообщают в Минобрнауки, в этом году основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) с 22 мая по 30 июня сдадут 25 тысяч девятиклассников. ОГЭ является главной формой итоговой аттестации учеников девятых классов, а по формату он приближен к ЕГЭ.