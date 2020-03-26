Алтайский эпидемиолог предположила, когда в России закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса в России может закончиться за 3 месяца при благоприятном сценарии. Об этом на пресс-конференции 25 марта рассказала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова. Она подчеркнула, что давать точные прогнозы бессмысленно и нужно сосредоточиться на нынешнем положении дел.

По словам специалиста, проблема не решится "не завтра и не послезавтра". Но при правильном подходе к проблеме победить эпидемию можно за 2,5-3 месяца. В пример она привела Китай, где для борьбы с коронавирусом приняли "жесточайшие" меры. Без этого неизвестно, каких масштабов эпидемия достигла бы в Поднебесной, подчеркнула Переладова.

"Все зависит от того, как мы будем жить и действовать. Если люди перестанут выезжать соседние регионы и сократят количество контактов, то мы спокойно переживем ситуацию. Но если проводить мероприятия со множеством участников и зарубежными гостями, то мы получим ту ситуацию, которая есть в Италии", — рассказала эпидемиолог.

Она отметила, что в каждой стране есть свои особенности, от которых во многом зависит сценарий эпидемии. Переладова призвала "не гадать на кофейной гуще", а принимать строгие меры по профилактике. Жителям она посоветовала соблюдать все рекомендации, которые опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

В Алтайском крае по данным на 24 марта зараженных COVID-19 нет. Но несмотря на это, в регионе введен повышенный режим готовности. Под наблюдением медиков находятся 519 человек, которые недавно вернулись из-за границы. Всех, кто прибыл недавно из-за рубежа, отправляют на 14-дневный карантин.