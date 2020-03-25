Стало известно, в какую сумму обходится лечение коронавируса

Стоимость лечения коронавируса при нахождении в стационаре доходит до 200 тысяч рублей в сутки, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Его слова передает издание "Фонтанка".
Елин отмечает, что стоимость нахождения в стационаре варьируется от тяжести заболевания. Так, пациент с легкой формой COVID-19 обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, средняя форма протекания коронавируса может стоить уже 140 тысяч рублей, а лечение пациентов в тяжелом состоянии доходит до 200 тысяч.
По словам вице-губернатора, при тяжелой форме болезни минимальный срок лечения составляет четыре недели. Следовательно, на лечение одного пациента может уйти более пяти миллионов рублей.
Напомним, в России официально зарегистрировано 658 случаев заражения COVID-19. В мире зафиксировано порядка 423 тысяч больных, число смертей превысило 18 900.
Комментарии
интересна арифметика, а составляющие услышать можно?
Что входит в сумму? Больше похоже на распил и воровство.
То пишут, что парацетамолом лечат, то что 200 т.р. в сутки. Парацетамол подорожал?
Распил конкретный, беззастенчивый.
Ничего страшного, мы же отчисляем из зпл по 50% в бюджет ..
25.03.2020 16:30
- гость -
То пишут, что парацетамолом лечат
Кто пишет?
я чёт сильно сомневаюсь , что при таком ценники простых людей будут лечить - скорее делать вид, а потом - ой ну не всесильны мы
Про тяжелое состояние не знаю, мало ли какие аппараты там применяют. Но легкая форма - 60 т.р. в сутки???? Не в VIP палате? За что?
"Увольте меня, моя жизнь столько не стоит"- сказал пациент увидев на сколько отличается его лечение от его зарплаты.
25.03.2020 16:41
- гость -
Понять сложно, что тесты дорогие? В США тесты на коронавирус для одного пациента стоят $3270.
кто-то на этом хочет очень хорошо заработать
25.03.2020 17:27
- гость -
Сорос, непременно. Все страны и медицину обложил налогом.
5.03.2020 16:59
- гость -
25.03.2020 16:41
- гость -
Понять сложно, что тесты дорогие? В США тесты на коронавирус для одного пациента стоят $3270.
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в Европе 30 евро.