Стало известно, в какую сумму обходится лечение коронавируса

Стоимость лечения коронавируса при нахождении в стационаре доходит до 200 тысяч рублей в сутки, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Его слова передает издание "Фонтанка".

Елин отмечает, что стоимость нахождения в стационаре варьируется от тяжести заболевания. Так, пациент с легкой формой COVID-19 обходится городскому бюджету в 60 тысяч рублей в сутки, средняя форма протекания коронавируса может стоить уже 140 тысяч рублей, а лечение пациентов в тяжелом состоянии доходит до 200 тысяч.

По словам вице-губернатора, при тяжелой форме болезни минимальный срок лечения составляет четыре недели. Следовательно, на лечение одного пациента может уйти более пяти миллионов рублей.

Напомним, в России официально зарегистрировано 658 случаев заражения COVID-19. В мире зафиксировано порядка 423 тысяч больных, число смертей превысило 18 900.