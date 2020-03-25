За сутки в России выявили 163 новых случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения страны Татьяны Голиковой.

По словам чиновницы, за сутки в стране появилось 163 новых случая заражения COVID-19. Из них 126 в Москве и Московской области. Кроме того, первые заболевшие зарегистрированы в девяти регионах страны. Выздоровели 29 человек.

Напомним, что в Алтайском крае по-прежнему нет инфицированных, но введен режим повышенной готовности.