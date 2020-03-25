За сутки в России выявили 163 новых случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра здравоохранения страны Татьяны Голиковой.
По словам чиновницы, за сутки в стране появилось 163 новых случая заражения COVID-19. Из них 126 в Москве и Московской области. Кроме того, первые заболевшие зарегистрированы в девяти регионах страны. Выздоровели 29 человек.
Напомним, что в Алтайском крае по-прежнему нет инфицированных, но введен режим повышенной готовности.
Комментарии
идем в разгон как Италия и прочая Европа
М-дяя, видимо полыхнёт скоро , "итальянский вариант", однозначно, стопудово борты с военными вирусологами в регионы посылать не будут
Рост- скорее 25, чем 20 процентов за сутки. Собственно это то, что необходимо знать о путинских программах защиты от эпидемии.
25.03.2020 16:58
- гость -
Это спасибо тем бездумным, блин, туристам, рванувшим за рубеж в разгар пандемии и вывозимых теперь оттуда. То ли еще будет, когда всех вернут!
25.03.2020 16:56
- гость -
Головой об стенку стукнись.
25.03.2020 17:12
- гость -
Чё пробовал уже, помогло?
В рaшке с медициной по сравнению с италией как? Ну чё с царьвирусом будет думаю так понятно.
25.03.2020 17:16
месный
Ты уже столько здесь ванговал, но ничего из твоей бредни не сбылось.
450 зараженных - это московский регион, как обычно туристы.
На всю остальную страну, включая Питер, всего 200.
16:58, садись "два". 163 раздели на 57 (кажется вчера такая цифра заразившихся на амике была))))
25.03.2020 17:25
- гость -
Ну и чё именно? Примеры где? Как всегда сливаемся когда до фактов доходит?