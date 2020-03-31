Новые возможности: что важно знать о материнском капитале в 2020 году

Материнский капитал для многих семей является единственной возможностью купить квартиру в ипотеку. Этих денег достаточно для первого взноса, тем более что с 1 марта 2020 года сумма выроста до 616 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. О том, кому полагается материнский капитал, как его можно использовать и что купить расскажет amic.ru.

Деньги и сроки

С 12 марта 2020 года в России вступили в силу изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей". Согласно им теперь материнский капитал будут давать за первенца, который родился или был усыновлен после 1 января этого года. На данный момент эта сумма составляет 466 617 рублей. После рождения второго ребенка семья получает еще 150 тысяч рублей. Опять же, если малыш появился на свет после 1 января этого года. Таким образом, общая сумма за двух детей составляет 616 617 рублей.

Проще и быстрее станет процесс оформления документов. Над этим работает Пенсионный фонд. Так, с 15 апреля в России планируют ввести автоматическое оформление сертификатов на основании данных ЗАГС о рождении ребенка. После готовности документов родителям будет приходить уведомление через портал "Госуслуги" или личный кабинет на сайте ПФР.

Также сократится и срок оформления сертификата, теперь он будет не 15, а пять рабочих дней. Кроме того, ведутся переговоры с банками, где оговариваются возможности подачи заявления родителями на распоряжение материнским капиталом в качестве первоначального взноса по ипотеке, а также оплаты по кредиту без обращения в ПФР. То есть этот вопрос, возможно, будет решаться непосредственно в банке.

Выбираем квартиру

Все зависит от того, с какой целью будет куплено жилье. Некоторые семьи выбирают студии и однокомнатные квартиры в качестве инвестиций. Есть те, которые желают улучшить жилищные условия, расширить площадь. Они предпочитают большие квартиры. Например, в жилом комплексе "Добрыня" остались в продаже квартиры большой площади.

"В 2020 году "Алгоритм" планирует сдачу жилого комплекса "Добрыня". Мы называем этот район семейным. Рядом парк "Эдельвейс" для отдыха и прогулок, Докучаевский рынок, где можно купить фермерские продукты хорошего качества. В районе расположена детская художественная школа и другие учебные заведения", – рассказывает начальник отдела продаж компании "Алгоритм" Марина Кирильчук.

Для молодых семей интересным вариантом жилья может стать квартира в ЖК "Краски" в новом районе Барнаула по адресу Павловский тракт 162б. Там "Алгоритм" предлагает большой выбор планировок, квартиры разной площадью. Комплекс состоит из трех домов, которые развернуты друг к другу. Они образуют закрытый двор с просторной придомовой территорией и прогулочной площадкой. Здесь можно не беспокоиться о безопасности детей, которые будут с удовольствием играть на площадке. Если же есть возможность или хочется как можно скорее переехать в свою квартиру, застройщик можно подобрать жилье в уже сданных домах.

Как усилить: ставка по ипотеке

Чаще всего семьи используют материнский капитал как первоначальный взнос на ипотеку. По словам Марины Кирильчук, в совокупности с программой господдержки семьям с детьми предлагается ставка всего 4,5-5%.

Компания "Алгоритм" аккредитована под стандартные ипотечные программы во всех банках, которые работают с такими кредитами, а также есть два из них, с которыми имеется договоренность о пониженной процентной ставке. Это поможет семье не переплачивать.

Шаги к покупке квартиры

Необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и выбрать "Электронную услугу". Там нужно заполнить заявление на материнский капитал по форме, которую предоставит ресурс. Далее необходимо выбрать квартиру. Если приглянулась новостройка, то там же ее нужно забронировать. Здесь также важно будет уточнить у застройщика наличие аккредитаций в банке, а также наличие специальных условий кредитования. Компания "Алгоритм" аккредитована.

После проверки документов нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить сертификат, а затем идти в банк и оформлять ипотеку.

Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм"

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