Не хочу. Жителя Алтайского края осудят за уклонение от армии

Следователи завершили разбирательство по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Рубцовска. Его обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Подробности сообщает пресс-служба алтайского Следственного комитета.

Установлено, что молодой человек прошел медицинскую комиссию, и его признали годным к военной службе. Однако осенью 2019 года, получив повестку, рубцовчанин не явился военный комиссариат.

Скрывался молодой человек недолго. Вскоре его задержали. В ходе расследования уклонист вину признал полностью, объяснив свои действия отсутствием желания служить. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.