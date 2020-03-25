Не хочу. Жителя Алтайского края осудят за уклонение от армии

Следователи завершили разбирательство по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Рубцовска. Его обвиняют в уклонении от призыва на военную службу. Подробности сообщает пресс-служба алтайского Следственного комитета.
Установлено, что молодой человек прошел медицинскую комиссию, и его признали годным к военной службе. Однако осенью 2019 года, получив повестку, рубцовчанин не явился военный комиссариат.
Скрывался молодой человек недолго. Вскоре его задержали. В ходе расследования уклонист вину признал полностью, объяснив свои действия отсутствием желания служить. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Комментарии
Идиотов нельзя брать в армию
25.03.2020 16:36
Filin
а где в статье написано про идиота? Сейчас что, война? В чем смысл принудиловки во времена ядерного оружия? Если и будет серезная заруба - это будет война инженеров и ай-тишников. Мясо-пехота будет сливаться не успев выбежать из казармы.