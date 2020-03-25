В Алтайском крае разгневанная супруга подожгла спящего мужа

Жительница алтайского села облила бензином и подожгла своего мужа, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на краевую прокуратуру.

По данным следствия, в декабре 2019 года в одном из сел Шипуновского района между супругами произошел конфликт, в результате которого мужчина выставил жену за дверь.

Спустя некоторое время после скандала женщина вернулась в дом и решила отомстить уже спящему мужу – она облила его бензином из бутылки и подожгла. Горящий супруг успел прийти в себя и выбежать из дома, чтобы нырнуть в сугроб.

Также в ходе инцидента загорелся дом. Разгневанная жена нарочно разбивала окна, чтобы пламя охватило жилье как можно быстрее.

В результате пострадавший получил ожоги 25% тела, а пожар нанес ущерб четвертой части дома. Отмечается, что у поссорившихся супругов есть двое детей, которые в равных долях являются собственниками жилья.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.