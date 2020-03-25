Правила поступления в российские вузы изменятся из-за коронавируса

Правила поступления в российские вузы изменят из-за перехода на дистанционный режим в связи с коронавирусом – в этом году школьникам разрешат подавать документы онлайн. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

По словам чиновника, сервис "Поступи в вуз онлайн" будет работать на базе "Госуслуг". Фальков сообщил, что изначально абитуриентам хотели разрешить подавать документы одновременно в 50 вузов, но сейчас количество одновременных заявок хотят расширить.

Министр добавил, что для начала нужно рассмотреть, каким образом сделать поступление удобным без присутствия абитуриентов в приемных комиссиях.

Как ранее сообщал amic.ru, все вузы Алтайского края перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса.