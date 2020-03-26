В новом формате. Студенты АлтГТУ учатся технологиям здорового питания онлайн

В "Политехе" учатся печь калачи и булочки на уникальных заварках из ржаной и овсяной муки. С этой технологией студенты направления подготовки "Продукты питания из растительного сырья" познакомились на онлайн-вебинаре "Курс на здоровое питание: в каком направлении двигаться производителю хлебобулочных изделий". Обучение организовала компания Lesaffre*.
Эксперты компании, технолог и маркетолог, рассказали о современных технологиях заварок и трендах здорового питания в России. Также студенты узнали об инновационных приемах производства компании Lesaffre. Формат дистанционного обучения, в частности онлайн-вебинары, тестируется вузами в условиях профилактики распространения коронавируса.
"Наши студенты впервые приняли настолько массовое участие в обучающем мероприятии. На наш взгляд, такая форма вполне приемлема, и дистанционное обучение может быть профессионально значимым", –рассказывает заведующая кафедрой Елена Егорова.
Организовать вебинар помогла преподаватель дисциплины "Технология и оборудование хлебопекарных и макаронных предприятий" Светлана Конева. По мнению организаторов, тематические вебинары с обратной связью – это еще одна возможность повысить эффективность обучения.
*Lesaffre – торгово-производственная компания, один из мировых лидеров по производству дрожжей и других продуктов ферментации. Каждое третье хлебобулочное изделие в мире произведено с использованием продукции Lesaffre.
Комментарии
Я бы сейчас продегустировал их калачи и булочки в режиме off-line