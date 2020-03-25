Медики объяснили, почему в Алтайском крае все еще нет коронавируса

На 24 марта в Алтайском крае не выявили ни одного больного коронавирусом. Об этом amic.ru рассказали 25 марта на пресс-конференции в краевом Минздраве. Специалисты объяснили, почему COVID-19 все еще не появился в Алтайском крае, в то время как в соседних регионах уже есть первые заболевшие.
По словам замминистра здравоохранения края Натальи Белоцкой, Алтай "спасает" то, что здесь не такой высокий процент трафика. В Новосибирскую и Кемеровскую область, а также в Красноярский край прибывает гораздо больше международных рейсов, а поэтому избежать появления инфицированных там не удалось.
Кроме того, в России нет такой скученности населения, как в других странах, пояснила главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова. По ее словам, вспышка в Китае произошла именно из-за того, что плотность населения там очень высокая.
На данный момент в Алтайском крае сделали 737 тестов на коронавирус, и все они оказались отрицательными. Однако в регионе все равно введен режим повышенной готовности. Всех прибывших из-за рубежа отправляют на 14-дневный карантин. По данным на 24 марта 519 человек в крае находится под наблюдением врачей.
Комментарии
может потому что не разрешают на него проверять?
вообще "не выявили" и нет не одно и то же. скорее всего его действительно нет, но это не точно
нет тестов на короновирус - нет короновируса, все просто. У нас только ОРВИ, на него тесты не нужны ))
И Алтайские туристы тоже через Новосибирск прилетают.
В Алтайском крае тестов нет! А численность то немаленькая! Новосибирск ближайший где тестируют ...и то результат больше недели ждут...
Не свистите нет тестов.Вернулся с тая раз взяли через 10 дней еще возьмут.
И результат на следущий день сказали
А можь на Алтае много нищебродов. которые не могут себе позволить разные Испании.
25.03.2020 17:44
- гость -
Не свистите нет тестов.Вернулся с тая раз взяли через 10 дней еще возьмут.
А раз взяли чем, тестом кала?
25.03.2020 17:44
- гость -
вопросы в тесте сложные были?
Уважаемые отдыхающие, к вам просьба, сидите дома, не шляйтесь, читайте книги, пейте чай, отдыхайте после отдыха
25.03.2020 17:44
- гость -
Хорошо. Куда сходить провериться, на всякий случай, пока не поздно, а то родители старые, малоличто?!
25.03.2020 17:48
Гость
Та не. Сейчас к месному приедет несколько человек и расскажут, как они прекрасно отдохнули в Италии. Он же у нас всех знает, даже в америкосии.
Чтобы выявить,надо проверять. Смотрите ,сколько людей болеют! Напишите,сколько проведено обследований,сколько взято проб на коронавирус!
А говорить.что нет,можно сколько угодно!
В Москве постоянно берут пробы и выявляют,а у нас только разговоры.
откуда в нищем регионе "туристы"? поэтому и нет ещё.