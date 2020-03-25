Медики объяснили, почему в Алтайском крае все еще нет коронавируса

На 24 марта в Алтайском крае не выявили ни одного больного коронавирусом. Об этом amic.ru рассказали 25 марта на пресс-конференции в краевом Минздраве. Специалисты объяснили, почему COVID-19 все еще не появился в Алтайском крае, в то время как в соседних регионах уже есть первые заболевшие.

По словам замминистра здравоохранения края Натальи Белоцкой, Алтай "спасает" то, что здесь не такой высокий процент трафика. В Новосибирскую и Кемеровскую область, а также в Красноярский край прибывает гораздо больше международных рейсов, а поэтому избежать появления инфицированных там не удалось.

Кроме того, в России нет такой скученности населения, как в других странах, пояснила главный алтайский эпидемиолог Ирина Переладова. По ее словам, вспышка в Китае произошла именно из-за того, что плотность населения там очень высокая.

На данный момент в Алтайском крае сделали 737 тестов на коронавирус, и все они оказались отрицательными. Однако в регионе все равно введен режим повышенной готовности. Всех прибывших из-за рубежа отправляют на 14-дневный карантин. По данным на 24 марта 519 человек в крае находится под наблюдением врачей.