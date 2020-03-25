Владимир Путин в ближайшее время обратится к нации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам, сообщает РИА "Новости".
Обращение можно будет посмотреть по федеральным телеканалам, а также услышать в эфире радиостанций "Маяк" и "Вести ФМ" около 15.00 мск, заявил представитель Кремля. Выступление будет касаться ситуации с коронавирусом в стране.
На данный момент общее число больных COVID-19 в России достигло 658 человек (410 из них в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением. В мире зафиксировано порядка 423 тысяч больных, число смертей превысило 18 900.
В Алтайском крае, по официальным данным, зараженных коронавирусом нет. В регионе, как и во всей России, введен режим повышенной готовности.
Комментарии
и чё он там врать будет? Ну а про то как он обещания выполняет мы вкурсе
заболел может и уйдет?
к чему на сей раз попросит отнестись с пониманием
может всех, наконец-то, закарантинят
"Мухожук" ?
Сушим сухари
Как Сталин в 41м? "Братья и сёстры!", далее по историческому тексту.
Говорят коронавирус косит почему-то папазицинеров.
25.03.2020 17:32
- гость -
Говорят коронавирус косит почему-то папазицинеров.
Да,тех, кто папу поддерживает.
Щас скажет, что вирус полезен. Знаем мы его, как облупленного.
Предполагаю, что ВВП скажет о непростой обстановке в мире. В связи с этим отменит 22 апреля. Скажет, что по поправкам хватит одобрения конституционного суда, двух палат парламента, региональных депутатов и Валентины Т.
Аминь.
25.03.2020 17:32
- гость -
Говорят коронавирус косит почему-то папазицинеров.
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Патриота и исполнителя "День Победы" Льва Лещенко записали в папазиционера ?
Да ужжж... ваш диагноз называется "хватай мешки - вокзал поехал !"
Неужели соборование ???
К какой из наций он решил обратиться?