Затор из деревьев и мусора расчистили на реке Пивоварке в Барнауле

Администрация Железнодорожного района Барнаула взяла на контроль участок русла реки Пивоварки, которая протекает в границах моста по улице Юрина и моста по проспекту Коммунаров. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Поскольку из-за особенностей рельефа участок наиболее уязвим к образованию заторов в паводковый период, сотрудники организации ООО "Союз 97" расчистили реку от поваленных деревьев, а также снега и мусора для предотвращения подъема уровня воды и подтопления близлежащих к берегу домов.

В мэрии краевой столицы отметили, что мониторинг паводковой ситуации в этом районе продолжается.