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Затор из деревьев и мусора расчистили на реке Пивоварке в Барнауле

, ИА "Амител"
Но за паводковой ситуацией на водоеме продолжат следить
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Администрация Железнодорожного района Барнаула взяла на контроль участок русла реки Пивоварки, которая протекает в границах моста по улице Юрина и моста по проспекту Коммунаров. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Поскольку из-за особенностей рельефа участок наиболее уязвим к образованию заторов в паводковый период, сотрудники организации ООО "Союз 97" расчистили реку от поваленных деревьев, а также снега и мусора для предотвращения подъема уровня воды и подтопления близлежащих к берегу домов.

В мэрии краевой столицы отметили, что мониторинг паводковой ситуации в этом районе продолжается.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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