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Неверно поняли. Красноярцам разъяснили, кого коснется ограничение на передвижение

, ИА "Амител"
Губернатор попросил отказаться от личных и деловых поездок
Губернатор Красноярского края Александр Усс / Фото: aif.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс / Фото: aif.ru

Ограничение на передвижение людей в Красноярском крае затронет только муниципальных служащих и работников различных ведомств. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

При этом губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главам муниципалитетов разъяснить населению, что от личных и деловых поездок стоит отказаться, кроме случаев особенной важности.

Ранее amic.ru писал, что Усс поручил ограничить выезд людей за пределы муниципальных образований региона. Тогда исключением служили "неотложные дела", суть которых администрация не уточнила.

Напомним, что на данный момент в Красноярском крае коронавирус официально выявлен у девятерых человек.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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