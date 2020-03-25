Курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 18 марта

Впервые с 18 марта курс доллара опустился ниже 77 рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

На 12:00 по московскому времени минимальная цена американской валюты составила 76,96 рубля, а максимальная —77,29 рубля.

Тем временем курс евро по отношению к рублю составил 83,6. Европейская валюта подешевела на 1% — это 83 копейки.

Обвал рубля начался 6 марта после провальных переговоров ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого стоимость нефти Brent начала падать.

Финансовая ситуация осложнилась по всему миру. Так, 13 марта американская фондовая биржа закрылась с крупнейшим с 1987 года падением.