Курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 18 марта

Впервые с 18 марта курс доллара опустился ниже 77 рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
На 12:00 по московскому времени минимальная цена американской валюты составила 76,96 рубля, а максимальная —77,29 рубля.
Тем временем курс евро по отношению к рублю составил 83,6. Европейская валюта подешевела на 1% — это 83 копейки.
Обвал рубля начался 6 марта после провальных переговоров ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого стоимость нефти Brent начала падать.
Финансовая ситуация осложнилась по всему миру. Так, 13 марта американская фондовая биржа закрылась с крупнейшим с 1987 года падением.
Комментарии
Зачем вы это выложили? Сейчас Казимир паром будет писить.
Радость-то какая! Так он и до 64 рублей "упадёт" после обращения Путина к народу?
На бирже сейчас по 78.30
Всё падает, падает, не может упасть.
На бирже сейчас по 78.40
А Владимир Владимирович рассмотрит вопрос о продаже нефти-газа за национальную валюту?
А то у вас заказ неправдоподобный.
Сколько бы сейчас не радовались навальнята, нефть поднимется. Цена вопроса очень простая - это не выгодно американским сланцевикам, которые уже на 50 % !приостановили работы.
Будем смотреть дальше, сколько продержатся саудиты.
Нефть то поднимется, а вот поднимется ли рубль?
25.03.2020 18:41
- гость -
У саудитов выбора нет.Мерикане уже давят на них,и требуют не опускать цену дальше вниз.