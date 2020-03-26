Четверг, 26 Март, 08:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А как вы худеете к лету?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,79
€ 84,15
2°

658 +163
Обь
58см +14


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Новости

Карантин нарушают, а тесты не для всех. Готов ли на самом деле Алтай к коронавирусу?

, ИА "Амител"
В крае COVID-19 пока нет, но нарушители карантина стараются это исправить
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За сутки в России выявили еще 163 человека, инфицированных коронавирусом. Ни одного из них – в Алтайском крае. На пресс-конференции 25 марта в региональном Минздраве рассказали, какие меры принимают для борьбы с эпидемией и как планируют лечить больных. Правда, все это специалисты уже рассказывали на прошлой неделе, и с тех пор почти ничего не изменилось. Из нового: медики объяснили, почему тест могут сдать далеко не все, а за нарушение карантина можно лишиться денег.

Карантин, а не отпуск

Всего в Алтайском крае провели уже 737 обследований на коронавирус, и все они оказались отрицательными.

При этом всех, кто прибывает из-за рубежа, отправляют на 14-дневный карантин. Именно столько времени нужно, чтобы симптомы COVID-19 проявились. Сейчас в Алтайском крае под медицинским наблюдением находится уже 519 человек.

Правда, идея самоизоляции нравится далеко не всем. И некоторые предпочитают не сидеть на карантине дома, а отдыхать и развлекаться, рассказала замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

"К сожалению, действительно не все соблюдают карантин. Хотя условия для этого реализованы. У вернувшихся из-за границы есть возможность дистанционно получить листок нетрудоспособности. Контролировать соблюдение изоляции нам помогают сотрудники МВД. Если человек нарушает карантин, в его больничном листе будет соответствующая метка. И работодатель его не оплатит", – пояснила Белоцкая.

По ее словам, нарушителей карантина становится все меньше. В Минздраве подчеркнули, что изолироваться нужно даже от родственников. Если у человека нет возможности сделать это дома, он может лечь в стационар.

Тесты не для каждого

Кстати, если вы в панике и срочно хотите сдать анализы на коронавирус, у нас для вас плохие новости. Обследуют далеко не всех. По крайней мере, в Алтайском крае в каждом случае индивидуально решают, делать тест или нет, объяснила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

"Есть особо дотошные люди, которые настаивают на тесте. Но мы стараемся обходить эту ситуацию. Определяем, есть ли такая потребность, и принимаем решение индивидуально. Если человек сдал анализы, на следующий день он узнает результат", – рассказала Переладова.

В Минздраве также объяснили, что в первую очередь обследуют на COVID-19 тех, кто прибыл из-за рубежа. "Сначала мы должны провести исследования для тех, кому это нужно в первую очередь. Это люди, вернувшиеся из-за границы, а также те, у кого есть серьезные основания. Не должно быть никакой паники", – пояснила Наталья Белоцкая.

Тест делают на 10-й день карантина. К этому моменту, по словам специалистов, происходит максимальное накопление вируса в организме. Брать мазок в первый день приезда бессмысленно: тест ничего не покажет.

Окружены, но не насторожены

Случаи заражения COVID-19 уже выявлены в Новосибирске, Красноярске и Кемерове. Но тех, кто приезжает в Алтайский край из соседних регионов, никто не проверяет. Специалисты уверены, что контроля за приезжими из-за рубежа пока достаточно.

Передвижение по России никак не ограничено, а термометрию на рейсах внутри страны не проводят. Но в Минздраве заверили, что готовы внедрять любые меры, которые сочтет необходимыми правительство.

А тем временем в России к 24 марта зарегистрировано уже более 600 случаев заражения коронавирусом. Больных COVID-19 на данный момент выявили в 53 регионах страны.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

26.03.2020 08:29
- гость -

Да вы прочитайте вчерашнюю публикацию "ОРВИ или "корона"? Жительница Барнаула приехала из Европы и сомневается в диагнозе".

У девушки были все основания для взятия теста! Почему никто ничего не предпринял? Не исключено,что у неё все протекало в легкой форме.Девушка сама бегала по врачам,но никто не взял тест!

26.03.2020 08:44
петух с докучаево

захожу в ленту в пионер - бродит толпа индусов. иду в банкомат в сити центре - у входя стоит группа девушек монголоидной расы.. у нас граница как символическая просто штрих линия на карте?

26.03.2020 08:49
- гость -

В крае COVID-19 пока нет, но нарушители карантина стараются это исправить.

И какие меры предпринимают,чтобы исправить ситуацию?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
08:42
Работники ЦРБ в Алтайском крае пожаловались на снижение зарплат 0
08:22
Карантин нарушают, а тесты не для всех. Готов ли на самом деле Алтай к коронавирусу? 3
08:14
Как поменять счетчик в период коронавируса. Директор БГЭС отвечает на вопросы
Свои обращения можете оставлять уже сейчас
08:05
Нечем платить ипотеку. Как получить отсрочку и кто это может сделать? 0
07:51
Врачи рассказали один из первых симптомов рака легких 0
07:35
Прокуратура Сургута разберется с группой детей, которая отправилась в Алтайский край 3
07:19
Нацбола из Барнаула не стали задерживать на поминках Лимонова. Помогла эпилепсия 0
07:04
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,3% 3
06:50
Лицо пандемии. Как живет Барнаул, когда в мире бушует коронавирус 6
06:34
Алтайский край вошел в число регионов, где люди чаще всего жалуются на рост цен 2
06:15
Алтайский эпидемиолог предположила, когда в России закончится эпидемия коронавируса 10
06:02
Прохладно и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 26 марта 0
01:12
Два пациента с коронавирусом умерли в Москве 4
00:36
Российские банки будут работать во время каникул, объявленных Путиным 0
23:28
Торговые сети будут работать в штатном режиме на выходной неделе 2
23:09
Умерла актриса Инна Макарова 0
22:33
Госдума одобрила закон о всероссийской минуте молчания 22 июня 2
22:01
Длинные выходные из-за коронавируса: когда начнутся и кого не коснутся 10
21:34
У артиста Льва Лещенко и его супруги диагностировали воспаление легких 0
21:01
Нерабочая неделя и перенос голосования. Главное из обращения Путина в связи с Covid-19 16
20:54
Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились дохода 1
20:36
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса 13
20:25
Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула 0
19:47
Задержки в работе общественного транспорта возможны в Барнауле 2
19:18
Россияне стали чаще оформлять лицензии на огнестрельное оружие 8
18:51
Онлайн-трансляция обращения Владимира Путина к нации 21
18:21
Курс доллара упал ниже 77 рублей впервые с 18 марта 15
17:49
Неверно поняли. Красноярцам разъяснили, кого коснется ограничение на передвижение 0
17:41
Затор из деревьев и мусора расчистили на реке Пивоварке в Барнауле 0
17:25
Медики объяснили, почему в Алтайском крае все еще нет коронавируса 46
17:06
Владимир Путин в ближайшее время обратится к нации 29
16:55
Правила поступления в российские вузы изменятся из-за коронавируса 2
16:46
В Алтайском крае разгневанная супруга подожгла спящего мужа 2
16:37
За сутки в России выявили 163 новых случая заражения коронавирусом 16
16:26
Не хочу. Жителя Алтайского края осудят за уклонение от армии 8
16:10
Стало известно, в какую сумму обходится лечение коронавируса 16
15:48
Каждый второй девятиклассник в Алтайском крае собирается сдавать обществознание 0
15:31
Сыр с пантами марала придумали в Алтайском крае 2
15:20
АлтГУ вошел в топ-25 ведущих университетов России 1
15:10
Власти сибирского региона ограничили передвижение людей 9
14:57
В Алтайском крае стало больше иностранных туристов 2
14:45
В Барнауле работает мошенник, предлагающий купить "сухой" огнетушитель 3
14:33
Не хороните нас раньше срока: предприниматели Алтая о влиянии COVID-19 на бизнес 22
14:20
Минсельхоз заявил о снижении стоимости овощей 7
14:08
Более 800 российских педагогов хотят стать "Земскими учителями" в Алтайском крае 2
13:56
Полиция задержала сибиряка, готового за деньги "заражать" коронавирусом 2
13:45
Кинотеатры Барнаула продолжат работу и ждут решения Томенко из-за коронавируса 9
13:34
В Минздраве заявили о готовности к паводку в Алтайском крае 0
13:24
Томенко: форс-мажор с коронавирусом нужно просто пережить, а деньги потом заработаем 34
13:10
С самолета - на карантин. В Барнауле приземлился рейс из Вьетнама 65

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.