Карантин нарушают, а тесты не для всех. Готов ли на самом деле Алтай к коронавирусу?

За сутки в России выявили еще 163 человека, инфицированных коронавирусом. Ни одного из них – в Алтайском крае. На пресс-конференции 25 марта в региональном Минздраве рассказали, какие меры принимают для борьбы с эпидемией и как планируют лечить больных. Правда, все это специалисты уже рассказывали на прошлой неделе, и с тех пор почти ничего не изменилось. Из нового: медики объяснили, почему тест могут сдать далеко не все, а за нарушение карантина можно лишиться денег.

Карантин, а не отпуск

Всего в Алтайском крае провели уже 737 обследований на коронавирус, и все они оказались отрицательными.

При этом всех, кто прибывает из-за рубежа, отправляют на 14-дневный карантин. Именно столько времени нужно, чтобы симптомы COVID-19 проявились. Сейчас в Алтайском крае под медицинским наблюдением находится уже 519 человек.

Правда, идея самоизоляции нравится далеко не всем. И некоторые предпочитают не сидеть на карантине дома, а отдыхать и развлекаться, рассказала замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

"К сожалению, действительно не все соблюдают карантин. Хотя условия для этого реализованы. У вернувшихся из-за границы есть возможность дистанционно получить листок нетрудоспособности. Контролировать соблюдение изоляции нам помогают сотрудники МВД. Если человек нарушает карантин, в его больничном листе будет соответствующая метка. И работодатель его не оплатит", – пояснила Белоцкая.

По ее словам, нарушителей карантина становится все меньше. В Минздраве подчеркнули, что изолироваться нужно даже от родственников. Если у человека нет возможности сделать это дома, он может лечь в стационар.

Тесты не для каждого

Кстати, если вы в панике и срочно хотите сдать анализы на коронавирус, у нас для вас плохие новости. Обследуют далеко не всех. По крайней мере, в Алтайском крае в каждом случае индивидуально решают, делать тест или нет, объяснила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

"Есть особо дотошные люди, которые настаивают на тесте. Но мы стараемся обходить эту ситуацию. Определяем, есть ли такая потребность, и принимаем решение индивидуально. Если человек сдал анализы, на следующий день он узнает результат", – рассказала Переладова.

В Минздраве также объяснили, что в первую очередь обследуют на COVID-19 тех, кто прибыл из-за рубежа. "Сначала мы должны провести исследования для тех, кому это нужно в первую очередь. Это люди, вернувшиеся из-за границы, а также те, у кого есть серьезные основания. Не должно быть никакой паники", – пояснила Наталья Белоцкая.

Тест делают на 10-й день карантина. К этому моменту, по словам специалистов, происходит максимальное накопление вируса в организме. Брать мазок в первый день приезда бессмысленно: тест ничего не покажет.

Окружены, но не насторожены

Случаи заражения COVID-19 уже выявлены в Новосибирске, Красноярске и Кемерове. Но тех, кто приезжает в Алтайский край из соседних регионов, никто не проверяет. Специалисты уверены, что контроля за приезжими из-за рубежа пока достаточно.

Передвижение по России никак не ограничено, а термометрию на рейсах внутри страны не проводят. Но в Минздраве заверили, что готовы внедрять любые меры, которые сочтет необходимыми правительство.

А тем временем в России к 24 марта зарегистрировано уже более 600 случаев заражения коронавирусом. Больных COVID-19 на данный момент выявили в 53 регионах страны.