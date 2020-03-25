Задержки в работе общественного транспорта возможны в Барнауле

Пресс-центр администрации Барнаула

Для предупреждения распространения коронавируса барнаульские трамваи и троллейбусы ежедневно проходят тщательную дезинфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Барнаула.

Городской электротранспорт ежедневно полностью обрабатывают дезинфицирующим составом. В качестве дополнительной меры эту же процедуру проводят на конечных станциях: сотрудники МУП "Горэлектротранс" обеззараживают ручки, поручни и спинки сидений. В связи с этим в ближайшее время придется скорректировать расписание, чтобы у экипажа было больше времени на обработку. Это может вызвать задержки в работе транспорта.

Усилили и предрейсовый контроль. Сотрудников с температурой, кашлем и насморком не допускают к работе, а каждому работнику объяснили симптомы коронавируса и действия в случае их возникновения.

Как уже писал amic.ru, среднесуточный выпуск подвижного состава на линию по состоянию на 25 марта составляет 134 трамвая и 44 троллейбуса. Среднесуточное количество перевозимых пассажиров по будням составляет 160 тысяч человек, в выходные – 130 тысяч. 23 марта пассажиропоток упал на 8%. Однако по перевозке школьников и студентов речь идет о падении сразу на 40%.