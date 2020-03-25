Россияне стали чаще оформлять лицензии на огнестрельное оружие, сообщает издание News.ru со ссылкой на Федеральную службу войск национальной гвардии.

По информации ведомства, сейчас на руках у россиян находится 480 тысяч единиц огнестрельного оружия. Годом ранее насчитывалось 420 тысяч единиц.

Также в прошлом году выдали более 442 тысяч лицензий на приобретение гражданского огнестрельного оружия. В 2018 году россияне оформили 399 тысяч документов.

При этом самым распространенным оружием среди соотечественников стало российское самозарядное охотничье ружьё МР-155.

Отмечается, что спрос на оружие среди россиян был всегда, но в последнее время население стали активно скупать патроны и бейсбольные биты. По мнению экспертов, это связано с массовым волнением людей за свою безопасность. Не последнюю роль здесь играет пандемия коронавируса.